Креветки за 5 минут: быстрый рецепт для любой вечеринки

Креветки — это универсальный морепродукт, который ценят как гурманы, так и домохозяйки за их простоту и скорость приготовления. Особенно популярны жареные креветки, которые можно подать как изысканную закуску или дополнение к пенным напиткам.
Одно из лучших сочетаний — креветки, обжаренные с чесноком и соевым соусом. Готовить их можно прямо в панцире, что делает процесс ещё быстрее.
Блюдо готовится всего за 5 минут и покоряет своей простотой, насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. Жареные креветки с чесноком и соевым соусом станут ярким акцентом вашего стола, будь то ужин дома или встреча с друзьями.
Креветки— инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.
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