Креветки за 5 минут: быстрый рецепт для любой вечеринки

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Жареные креветки с чесноком и соевым соусом: простой рецепт для гурманов

Креветки — это универсальный морепродукт, который ценят как гурманы, так и домохозяйки за их простоту и скорость приготовления. Особенно популярны жареные креветки, которые можно подать как изысканную закуску или дополнение к пенным напиткам.

Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареные креветки

Одно из лучших сочетаний — креветки, обжаренные с чесноком и соевым соусом. Готовить их можно прямо в панцире, что делает процесс ещё быстрее.

Ингредиенты на 1 кг креветок:

70 г сливочного масла

50 мл оливкового масла

100 мл соевого соуса

4 зубчика чеснока

Сладкая паприка, сушёный укроп, соль — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте креветки. Замороженные креветки промойте в дуршлаге под прохладной водой и дайте стечь лишней влаге. Разогрейте масла. На сковороде нагрейте оливковое масло, через минуту добавьте сливочное масло.

Добавьте соус и специи. Влейте соевый соус, дайте смеси закипеть, затем добавьте паприку, укроп и соль. Жарьте креветки. Выложите креветки в сковороду и готовьте на максимальном огне около 5 минут, периодически перемешивая. Добавьте чеснок. За несколько секунд до окончания жарки добавьте натёртый чеснок, выключите огонь и дайте блюду постоять пару минут, чтобы креветки пропитались ароматом. Подача. Перемешайте креветки ещё раз перед подачей.

Итог:

Блюдо готовится всего за 5 минут и покоряет своей простотой, насыщенным вкусом и аппетитным ароматом. Жареные креветки с чесноком и соевым соусом станут ярким акцентом вашего стола, будь то ужин дома или встреча с друзьями.

Уточнения

Креветки— инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Широко распространены по морям всего мира, многие виды освоили пресные воды. Размер взрослых особей разных представителей варьирует от 2 до 30 см.



