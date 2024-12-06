Когда фрукты вредят: советы диетолога о правильном потреблении фруктозы

Фрукты и овощи с детства ассоциируются с источником витаминов и здоровья. Однако, как предупреждает диетолог Маргарита Королева, чрезмерное увлечение фруктами может нанести вред организму из-за содержащейся в них фруктозы.
Фруктоза — это натуральный моносахарид, перерабатываемый печенью и кишечной микрофлорой. Однако её суточное потребление не должно превышать 25 г, иначе начинаются негативные последствия:
Королева подчёркивает, что искусственная фруктоза, продаваемая как заменитель сахара, представляет ещё большую угрозу. Её длительное употребление провоцирует стойкое повышение уровня сахара в крови, что увеличивает риск метаболических заболеваний.
Несмотря на пользу фруктов, важно помнить о мере. Диетолог рекомендует контролировать их количество в рационе и избегать избыточного потребления, чтобы сохранить здоровье печени и предотвратить развитие хронических заболеваний.
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