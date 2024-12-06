Когда фрукты вредят: советы диетолога о правильном потреблении фруктозы

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрукты: полезно или опасно? Диетолог объясняет, в чем риск

Фрукты и овощи с детства ассоциируются с источником витаминов и здоровья. Однако, как предупреждает диетолог Маргарита Королева, чрезмерное увлечение фруктами может нанести вред организму из-за содержащейся в них фруктозы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jennifer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фрукты и ягоды

Что не так с фруктозой?

Фруктоза — это натуральный моносахарид, перерабатываемый печенью и кишечной микрофлорой. Однако её суточное потребление не должно превышать 25 г, иначе начинаются негативные последствия:

Проблемы с печенью. Чрезмерное количество фруктозы перегружает печень, что может привести к её жировому перерождению.

Диабет и панкреатит. Постоянное злоупотребление фруктами повышает риск этих заболеваний.

Повышение "плохого" холестерина. Это может стать причиной ожирения печени, подагры и других хронических патологий.

А как насчёт фруктозы из магазина?

Королева подчёркивает, что искусственная фруктоза, продаваемая как заменитель сахара, представляет ещё большую угрозу. Её длительное употребление провоцирует стойкое повышение уровня сахара в крови, что увеличивает риск метаболических заболеваний.

Вывод

Несмотря на пользу фруктов, важно помнить о мере. Диетолог рекомендует контролировать их количество в рационе и избегать избыточного потребления, чтобы сохранить здоровье печени и предотвратить развитие хронических заболеваний.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.



