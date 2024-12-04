Как приготовить постное тесто для идеальных пирожков

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирожки вполне могут стать частью постного рациона, если вы подготовите специальное дрожжевое тесто без добавления масла, молока и яиц.

Фото: freepik постные пирожки

С началом Рождественского поста многие православные ограничивают употребление продуктов животного происхождения. Это означает, что придется сосредоточиться на растительной пище. Но не стоит унывать — много блюд можно легко адаптировать для постного стола. Например, пирожки: достаточно лишь изменить тесто, а начинка может быть самой разнообразной — от капусты и картофеля до грибов или даже свежих фруктов и ягод, а также варенья, сообщает издание "Едим Дома".

Простой рецепт постного теста

Для его приготовления вам понадобятся 800 г пшеничной муки, 500 мл воды, 100 мл растительного масла, 10 г сухих дрожжей, 2 столовые ложки сахара и 1 столовая ложка соли.

Разведите дрожжи в тёплой воде с добавлением сахара. За 20 минут в тёплом месте они активируются. Затем добавьте дрожжи к смеси муки и растительного масла (не забудьте про соль). Начните медленно вливать воду и замешивать тесто. Работайте с ним до тех пор, пока оно не перестанет прилипать к рукам.

После этого сформируйте тесто в шарик и поместите его в миску, предварительно смазанную растительным маслом. Оставьте в тёплом месте на примерно 1 час — за это время тесто увеличится в объёме.

Через час разделите тесто на небольшие части, скатайте из них шарики и накройте полотенцем. Дайте им постоять ещё 15 минут. Каждый из этих шариков станет основой для отдельного пирожка. Затем осталось лишь наполнить их вашей любимой начинкой и отправить в духовку.

Уточнения

Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

