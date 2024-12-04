Какую картошку лучше использовать в салатах

Во многих салатах используется картофель, и выбор неправильного сорта может привести к нежелательным последствиям: он либо превратится в картофельное пюре, либо, наоборот, окажется слишком жестким и нарушит гармонию блюда.
Состав картофеля включает крахмал и воду, и в зависимости от их соотношения выделяют четыре категории: A, B, C и D. Сорта категории A обладают плотной текстурой и требуют длительного приготовления, тогда как сорта D содержат максимальное количество крахмала и быстро развариваются. Для приготовления салатов лучше всего подходят сорта из первой, а также, в некоторых случаях, второй и третьей категорий.
Однако категория не всегда обозначается на упаковке. Чтобы выбрать подходящий сорт, обратите внимание на внешний вид картофеля. Восковые сорта с плотной консистенцией обычно имеют гладкую розовую или красноватую кожуру, а крахмалистые — чаще всего желтые и с шершавой поверхностью.
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Крахма́л — органическое вещество с формулой, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.
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