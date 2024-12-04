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Какую картошку лучше использовать в салатах

1:17
Еда

Во многих салатах используется картофель, и выбор неправильного сорта может привести к нежелательным последствиям: он либо превратится в картофельное пюре, либо, наоборот, окажется слишком жестким и нарушит гармонию блюда.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

Состав картофеля включает крахмал и воду, и в зависимости от их соотношения выделяют четыре категории: A, B, C и D. Сорта категории A обладают плотной текстурой и требуют длительного приготовления, тогда как сорта D содержат максимальное количество крахмала и быстро развариваются. Для приготовления салатов лучше всего подходят сорта из первой, а также, в некоторых случаях, второй и третьей категорий.

Однако категория не всегда обозначается на упаковке. Чтобы выбрать подходящий сорт, обратите внимание на внешний вид картофеля. Восковые сорта с плотной консистенцией обычно имеют гладкую розовую или красноватую кожуру, а крахмалистые — чаще всего желтые и с шершавой поверхностью.

Для проверки домашних запасов можно использовать простой тест, предложенный изданием "Доктор Питер". Разрежьте клубень пополам и оцените его внутреннее состояние.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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