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Готовим красную рыбу вкуснее, чем в ресторане! Рецепт за 10 минут

1:33
Еда

Красная рыба из магазина зачастую кажется пресноватой и лишённой яркого вкуса. Если вы хотите приготовить что-то особенное, попробуйте рецепт, совмещающие солёные, сладкие и кислые нотки, что делает вкус рыбы более насыщенным и оригинальным.

Бутерброды с лососем
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бутерброды с лососем

Что понадобится для приготовления?

Ингредиенты рассчитаны на 100 г рыбы:

  • 15 г мёда: добавит лёгкую сладость;
  • 20 г соли: для идеальной малосольности;
  • 30 г апельсинового сока: создаст освежающую кислинку;
  • 1 г чёрного перца горошком: для пикантности;
  • 5 лавровых листьев: добавят пряный аромат;
  • 5 г коньяка: усилит вкус;
  • 3 г укропа: классическая добавка для рыбы;
  • 25 г растительного масла: для нежной текстуры.

Этапы приготовления

1. Приготовление маринада:

Смешайте все ингредиенты, кроме соли, укропа и лаврового листа, с помощью блендера.

2. Нанесение смеси:

Натрите рыбу солью и залейте приготовленным маринадом. Посыпьте сверху укропом и измельчёнными лавровыми листьями.

3. Маринование:

Переложите рыбу в пакет или контейнер и отправьте её в холодильник на сутки.

Быстрый вариант маринования

Если времени мало, нарежьте рыбу тонкими кусочками и залейте маринадом. В таком виде рыба будет готова к употреблению через несколько минут.

Уточнения

Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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