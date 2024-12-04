Готовим красную рыбу вкуснее, чем в ресторане! Рецепт за 10 минут

Красная рыба из магазина зачастую кажется пресноватой и лишённой яркого вкуса. Если вы хотите приготовить что-то особенное, попробуйте рецепт, совмещающие солёные, сладкие и кислые нотки, что делает вкус рыбы более насыщенным и оригинальным.
1. Приготовление маринада:
Смешайте все ингредиенты, кроме соли, укропа и лаврового листа, с помощью блендера.
2. Нанесение смеси:
Натрите рыбу солью и залейте приготовленным маринадом. Посыпьте сверху укропом и измельчёнными лавровыми листьями.
3. Маринование:
Переложите рыбу в пакет или контейнер и отправьте её в холодильник на сутки.
Если времени мало, нарежьте рыбу тонкими кусочками и залейте маринадом. В таком виде рыба будет готова к употреблению через несколько минут.
Маринование - способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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