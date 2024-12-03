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Модный новогодний стол: как приготовить дубайский оливье?

1:29
Еда

Оливье уже давно стал одним из символов Нового года в России. Фудблогер и повар Петрос Казаков рассказал, как можно подать этот салат по-новому, быть в тренде. Сегодня мы приготовим вместо привычной версии "дубайский оливье". Он будет выглядеть как торт.

Пара готовит ужин
Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пара готовит ужин

Для приготовления вам понадобятся:

  • картофель (4 шт.);
  • морковь (2 шт.);
  • яйцо (3-4 шт.);
  • колбаса докторская (200 г);
  • солёный огурец (200 г);
  • майонез для заправки, соль / перец по вкусу.

Отварите овощи и яйца, нарежьте все ингредиенты мелким кубиком и смешайте с майонезом. Выложите все в кондитерское кольцо и равномерно распределите, пишет "Чемпионат".

Для заливки салата нужны:

  • зелёный замороженный горошек (800 г);
  • сметана (100 г);
  • майонез (100 г);
  • желатин (25 г);
  • вода (200 мл);
  • соль (1 ч. л.).

Отварите горошек, добавьте к нему сметану, майонез и соль, сделайте из этого пюре. Добавьте в получившуюся массу желатин, замоченный в воде (при желании можно окрасить смесь с помощью нескольких капель пищевого красителя). Процедите и залейте в кондитерское кольцо, чуть раздвинув его основу. Уберите в холодильник до застывания. Трендовый оливье готов!

Уточнения

Оливье — популярный в России салат.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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