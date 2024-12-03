Модный новогодний стол: как приготовить дубайский оливье?

Оливье уже давно стал одним из символов Нового года в России. Фудблогер и повар Петрос Казаков рассказал, как можно подать этот салат по-новому, быть в тренде. Сегодня мы приготовим вместо привычной версии "дубайский оливье". Он будет выглядеть как торт.
Отварите овощи и яйца, нарежьте все ингредиенты мелким кубиком и смешайте с майонезом. Выложите все в кондитерское кольцо и равномерно распределите, пишет "Чемпионат".
Отварите горошек, добавьте к нему сметану, майонез и соль, сделайте из этого пюре. Добавьте в получившуюся массу желатин, замоченный в воде (при желании можно окрасить смесь с помощью нескольких капель пищевого красителя). Процедите и залейте в кондитерское кольцо, чуть раздвинув его основу. Уберите в холодильник до застывания. Трендовый оливье готов!
Оливье — популярный в России салат.
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