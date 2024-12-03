Модный новогодний стол: как приготовить дубайский оливье?

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Оливье уже давно стал одним из символов Нового года в России. Фудблогер и повар Петрос Казаков рассказал, как можно подать этот салат по-новому, быть в тренде. Сегодня мы приготовим вместо привычной версии "дубайский оливье". Он будет выглядеть как торт.

Фото: wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пара готовит ужин

Для приготовления вам понадобятся:

картофель (4 шт.);

морковь (2 шт.);

яйцо (3-4 шт.);

колбаса докторская (200 г);

солёный огурец (200 г);

майонез для заправки, соль / перец по вкусу.

Отварите овощи и яйца, нарежьте все ингредиенты мелким кубиком и смешайте с майонезом. Выложите все в кондитерское кольцо и равномерно распределите, пишет "Чемпионат".

Для заливки салата нужны:

зелёный замороженный горошек (800 г);

сметана (100 г);

майонез (100 г);

желатин (25 г);

вода (200 мл);

соль (1 ч. л.).

Отварите горошек, добавьте к нему сметану, майонез и соль, сделайте из этого пюре. Добавьте в получившуюся массу желатин, замоченный в воде (при желании можно окрасить смесь с помощью нескольких капель пищевого красителя). Процедите и залейте в кондитерское кольцо, чуть раздвинув его основу. Уберите в холодильник до застывания. Трендовый оливье готов!

Уточнения

Оливье — популярный в России салат.

