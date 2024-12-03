Гости точно будут в восторге: как приготовить новогодние роллы?

Фудблогер Самсебе Сушист придумал, как совместить японскую кухню и наши любимые блюда на новогодний стол. Он рассказал, как для праздничного стола сделать новогодние роллы.
Ингредиенты: свёкла (1 штука); картофель (1 штука); морковь (1 штука); яйцо (1 штука); сёмга; зелёный лук; майонез.
У вас получатся удивительные новогодние роллы!
Ро́ллы Роллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне.
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