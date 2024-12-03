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Гости точно будут в восторге: как приготовить новогодние роллы?

0:52
Еда

Фудблогер Самсебе Сушист придумал, как совместить японскую кухню и наши любимые блюда на новогодний стол. Он рассказал, как для праздничного стола сделать новогодние роллы.

Роллы
Фото: flickr.com by Стив Снодграсс, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Роллы

Ингредиенты: свёкла (1 штука); картофель (1 штука); морковь (1 штука); яйцо (1 штука); сёмга; зелёный лук; майонез.

  • Овощи и яйца отварить, а свёклу нарезать на тонкие пластины (легче всего сделать это с помощью овощечистки) и разложить ровным слоем на коврик для суши.
  • Картофель, морковь и яйца натереть, выложить слоями, смазывая каждый майонезом, пишет "Чемпионат".
  • Затем распределите кусочки сёмги и зелёный лук. Аккуратно скрутите в ролл и оберните плёнкой.
  • Охладите, а потом нарежьте.

У вас получатся удивительные новогодние роллы!

Уточнения

Ро́ллы Роллы (яп. 巻き寿司 макидзуси, они же маки) — одна из разновидностей суши в японской кухне.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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