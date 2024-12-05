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Жареные пирожки с мясом в картофельном тесте — особенно вкусны со сметаной или любимым соусом

1:16
Еда

Картофельные пирожки с мясом — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Они состоят из мягкой картофельной основы и ароматной мясной начинки.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • мясной фарш (говяжий или свиной) — 500 г;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3-4 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до готовности и разомните его в пюре.
  2. Добавьте в пюре яйцо и муку, замесите однородное тесто.
  3. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на сковороде до золотистого цвета.
  4. Добавьте фарш и обжаривайте его до готовности, посолите и поперчите.
  5. Возьмите небольшое количество картофельного теста, сформируйте лепёшку, положите в центр начинку и защипните края.
  6. Обваляйте пирожки в муке.
  7. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте пирожки горячими, украсив свежей зеленью или соусом на ваш выбор.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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