Жареные пирожки с мясом в картофельном тесте — особенно вкусны со сметаной или любимым соусом

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные пирожки с мясом — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Они состоят из мягкой картофельной основы и ароматной мясной начинки.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

мясной фарш (говяжий или свиной) — 500 г;

лук — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3-4 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности и разомните его в пюре. Добавьте в пюре яйцо и муку, замесите однородное тесто. Мелко нарежьте лук и чеснок, обжарьте их на сковороде до золотистого цвета. Добавьте фарш и обжаривайте его до готовности, посолите и поперчите. Возьмите небольшое количество картофельного теста, сформируйте лепёшку, положите в центр начинку и защипните края. Обваляйте пирожки в муке. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

Подавайте пирожки горячими, украсив свежей зеленью или соусом на ваш выбор.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

