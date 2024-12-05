Жареные пирожки с мясом в картофельном тесте — особенно вкусны со сметаной или любимым соусом

Картофельные пирожки с мясом — это вкусное и сытное блюдо, которое подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Они состоят из мягкой картофельной основы и ароматной мясной начинки.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подавайте пирожки горячими, украсив свежей зеленью или соусом на ваш выбор.
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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