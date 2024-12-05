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Песочное печенье на кефире — очень простой рецепт с всегда отличным результатом

1:14
Еда

Сегодня мы приготовим ароматное песочное печенье на кефире, которое порадует вас своим вкусом и простотой приготовления. Этот простой рецепт точно порадует вас своим результатом!

Печенье
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье

Ингредиенты:

тесто:

  • кефир — 160 мл,
  • мука пшеничная — 280 г,
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.,
  • сливочное масло — 50 г,
  • сахар — 50 г,
  • соль — щепотка;

дополнительно:

  • сахар — 2 ст. л.,
  • корица — 1 ст. л.,
  • молоко — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

  1. В чаше комбайна смешайте муку, разрыхлитель, сахар и холодное сливочное масло.
  2. Добавьте кефир и перемешайте.
  3. Выложите тесто на рабочую поверхность и раскатайте, стараясь минимизировать контакт с руками.
  4. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, смажьте его молоком, посыпьте корицей и сахаром, нарежьте на квадратики или используйте формочки.
  5. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

Печенье на кефире готово. Дайте ему немного остыть и разделите на порции.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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