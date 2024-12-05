Песочное печенье на кефире — очень простой рецепт с всегда отличным результатом

Сегодня мы приготовим ароматное песочное печенье на кефире, которое порадует вас своим вкусом и простотой приготовления. Этот простой рецепт точно порадует вас своим результатом!
Ингредиенты:
тесто:
дополнительно:
Процесс приготовления:
Печенье на кефире готово. Дайте ему немного остыть и разделите на порции.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.