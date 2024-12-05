Песочное печенье на кефире — очень простой рецепт с всегда отличным результатом

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы приготовим ароматное песочное печенье на кефире, которое порадует вас своим вкусом и простотой приготовления. Этот простой рецепт точно порадует вас своим результатом!

Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печенье

Ингредиенты:

тесто:

кефир — 160 мл,

мука пшеничная — 280 г,

разрыхлитель — 1,5 ч. л.,

сливочное масло — 50 г,

сахар — 50 г,

соль — щепотка;

дополнительно:

сахар — 2 ст. л.,

корица — 1 ст. л.,

молоко — 2 ст. л.

Процесс приготовления:

В чаше комбайна смешайте муку, разрыхлитель, сахар и холодное сливочное масло. Добавьте кефир и перемешайте. Выложите тесто на рабочую поверхность и раскатайте, стараясь минимизировать контакт с руками. Выложите тесто на противень, застеленный пергаментом, смажьте его молоком, посыпьте корицей и сахаром, нарежьте на квадратики или используйте формочки. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 30 минут.

Печенье на кефире готово. Дайте ему немного остыть и разделите на порции.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.



Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.



