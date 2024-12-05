Винегрет с сельдью — вкусное и пикантное смешение двух любимых салатов в одном

Винегрет с сельдью — это оригинальное и вкусное сочетание традиционных ингредиентов, которое удивит даже самых искушённых гурманов. Этот салат станет прекрасным дополнением к вашему столу и подарит незабываемые вкусовые ощущения.
Винегрет с селёдкой — классический русский салат, в котором эти два ингредиента гармонично сочетаются.
Ингредиенты:
Приготовление:
Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.
Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.
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