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Винегрет с сельдью — вкусное и пикантное смешение двух любимых салатов в одном

1:22
Еда

Винегрет с сельдью — это оригинальное и вкусное сочетание традиционных ингредиентов, которое удивит даже самых искушённых гурманов. Этот салат станет прекрасным дополнением к вашему столу и подарит незабываемые вкусовые ощущения.

Винегрет
Фото: torange.biz by tOrange.biz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Винегрет

Винегрет с селёдкой — классический русский салат, в котором эти два ингредиента гармонично сочетаются.

Ингредиенты:

  • одна солёная сельдь или её филе (около 250 г);
  • 3 солёных огурца;
  • 4 отварных картофеля среднего размера;
  • 1 столовая ложка столового уксуса;
  • 1 отварная свёкла;
  • соль по вкусу;
  • 2 отварных моркови;
  • 2 отварных яйца;
  • майонез;
  • листья салата.

Приготовление:

  1. Отварить все продукты до готовности в подсоленной воде, остудить и очистить.
  2. Нарезать картофель, огурцы, свёклу, морковь и филе сельди аккуратными кубиками одинакового размера.
  3. Соединить всё в одной миске, добавить две столовые ложки майонеза, немного соли и уксус. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
  4. Поставить салат в холодильник на полчаса.
  5. Украсить салат как вам хочется, например, ломтиками отварных яиц и листьями салата, сформировав цветок.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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