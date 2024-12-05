Винегрет с сельдью — вкусное и пикантное смешение двух любимых салатов в одном

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Винегрет с сельдью — это оригинальное и вкусное сочетание традиционных ингредиентов, которое удивит даже самых искушённых гурманов. Этот салат станет прекрасным дополнением к вашему столу и подарит незабываемые вкусовые ощущения.

Фото: torange.biz by tOrange.biz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Винегрет

Винегрет с селёдкой — классический русский салат, в котором эти два ингредиента гармонично сочетаются.

Ингредиенты:

одна солёная сельдь или её филе (около 250 г);

3 солёных огурца;

4 отварных картофеля среднего размера;

1 столовая ложка столового уксуса;

1 отварная свёкла;

соль по вкусу;

2 отварных моркови;

2 отварных яйца;

майонез;

листья салата.

Приготовление:

Отварить все продукты до готовности в подсоленной воде, остудить и очистить. Нарезать картофель, огурцы, свёклу, морковь и филе сельди аккуратными кубиками одинакового размера. Соединить всё в одной миске, добавить две столовые ложки майонеза, немного соли и уксус. Тщательно перемешать до получения однородной массы. Поставить салат в холодильник на полчаса. Украсить салат как вам хочется, например, ломтиками отварных яиц и листьями салата, сформировав цветок.

Уточнения

Винегре́т (фр. vinaigrette, от vinaigre — «уксус») — холодное блюдо русской кухни, закуска, разновидность салата, обязательным ингредиентом которого в современной кулинарии является отварная или печёная свёкла.



Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

