Минус горошек, плюс копчёная курочка — невероятно вкусный вариант оливье к празднику

Если традиционный оливье вам уже немного наскучил, и вы находитесь в поиске его новых вариантов, попробуйте заменить колбасу на копчёную курицу и не класть в салат консервированный горошек. Такой вариант получается очень аппетитным!
Копчёная курица придаёт салату оливье с солёными огурцами особую пикантность. Попробуйте этот рецепт, он проверен и очень вкусный.
Ингредиенты:
Приготовление:
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
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