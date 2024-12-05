Минус горошек, плюс копчёная курочка — невероятно вкусный вариант оливье к празднику

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если традиционный оливье вам уже немного наскучил, и вы находитесь в поиске его новых вариантов, попробуйте заменить колбасу на копчёную курицу и не класть в салат консервированный горошек. Такой вариант получается очень аппетитным!

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат оливье

Копчёная курица придаёт салату оливье с солёными огурцами особую пикантность. Попробуйте этот рецепт, он проверен и очень вкусный.

Ингредиенты:

3 варёные картофелины;

3 варёных яйца;

1 копчёная куриная грудка;

1 варёная морковь;

соль и перец по вкусу;

2 солёных огурца;

зелень;

майонез.

Приготовление:

Отварите картофель, морковь и яйца, остудите и нарежьте кубиками. Нарежьте огурцы и зелень. Снимите кожу с курицы и нарежьте филе кубиками. Смешайте все ингредиенты в салатнике. Посолите и поперчите по вкусу. Заправьте салат майонезом и подавайте к столу. При желании можно добавить консервированный горошек, но именно с копчёной курицей он не рекомендуется, и так получается вкусно.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

