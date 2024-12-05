Рыба, запечённая с овощами — прекрасная идея на горячее для новогоднего стола вместо мяса

Рыба, запечённая с овощами, — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного, в частности, новогоднего, стола. Это лёгкое и ароматное кушанье непременно понравится вашим гостям и близким, ведь оно готовится быстро и просто.
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Запечённая в духовке скумбрия
Для приготовления вам потребуется крупная рыба (например, форель), а также другие ингредиенты:
одна рыба весом около 1,5 кг;
средняя морковь;
зелень по вкусу;
1 чайная ложка соли;
2 небольшие луковицы;
650 г картофеля;
1 чайная ложка приправы для рыбы;
0,5 чайной ложки молотого чёрного перца;
половинка лимона;
2 столовые ложки растительного масла.
Процесс приготовления:
Промойте рыбу, обсушите и отрежьте хвост, голову и плавники. Удалите внутренности и тёмные плёнки. При необходимости очистите рыбу от чешуи.
Сделайте надрезы на рыбе от хребта к брюшку, не прорезая до конца.
Посыпьте рыбу специями для рыбы внутри брюшка и между разрезами.
Оставьте рыбу мариноваться на 30 минут.
Нарежьте картофель и морковь кружочками или полукольцами, лук — соломкой. Посолите, поперчите овощи и добавьте растительное масло. Перемешайте.
Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите на неё лук. Затем положите рыбу и нафаршируйте её овощной смесью. Полейте лимонным соком и разложите оставшиеся овощи вокруг рыбы.
Посыпьте рыбу оставшимися специями и сбрызните растительным маслом.
Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте рыбу с овощами в течение 40 минут. Подавайте горячей или слегка остывшей.
Уточнения
Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.