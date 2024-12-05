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Рыба, запечённая с овощами — прекрасная идея на горячее для новогоднего стола вместо мяса

1:57
Еда

Рыба, запечённая с овощами, — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного, в частности, новогоднего, стола. Это лёгкое и ароматное кушанье непременно понравится вашим гостям и близким, ведь оно готовится быстро и просто.

Запечённая в духовке скумбрия
Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая в духовке скумбрия

Для приготовления вам потребуется крупная рыба (например, форель), а также другие ингредиенты:

  • одна рыба весом около 1,5 кг;
  • средняя морковь;
  • зелень по вкусу;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 2 небольшие луковицы;
  • 650 г картофеля;
  • 1 чайная ложка приправы для рыбы;
  • 0,5 чайной ложки молотого чёрного перца;
  • половинка лимона;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления:

  1. Промойте рыбу, обсушите и отрежьте хвост, голову и плавники. Удалите внутренности и тёмные плёнки. При необходимости очистите рыбу от чешуи.
  2. Сделайте надрезы на рыбе от хребта к брюшку, не прорезая до конца.
  3. Посыпьте рыбу специями для рыбы внутри брюшка и между разрезами.
  4. Оставьте рыбу мариноваться на 30 минут.
  5. Нарежьте картофель и морковь кружочками или полукольцами, лук — соломкой. Посолите, поперчите овощи и добавьте растительное масло. Перемешайте.
  6. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите на неё лук. Затем положите рыбу и нафаршируйте её овощной смесью. Полейте лимонным соком и разложите оставшиеся овощи вокруг рыбы.
  7. Посыпьте рыбу оставшимися специями и сбрызните растительным маслом.
  8. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте рыбу с овощами в течение 40 минут. Подавайте горячей или слегка остывшей.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).
 

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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