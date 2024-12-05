Рыба, запечённая с овощами — прекрасная идея на горячее для новогоднего стола вместо мяса

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба, запечённая с овощами, — это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного ужина или праздничного, в частности, новогоднего, стола. Это лёгкое и ароматное кушанье непременно понравится вашим гостям и близким, ведь оно готовится быстро и просто.

Фото: commons.wikimedia.org by pompi, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая в духовке скумбрия

Для приготовления вам потребуется крупная рыба (например, форель), а также другие ингредиенты:

одна рыба весом около 1,5 кг;

средняя морковь;

зелень по вкусу;

1 чайная ложка соли;

2 небольшие луковицы;

650 г картофеля;

1 чайная ложка приправы для рыбы;

0,5 чайной ложки молотого чёрного перца;

половинка лимона;

2 столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления:

Промойте рыбу, обсушите и отрежьте хвост, голову и плавники. Удалите внутренности и тёмные плёнки. При необходимости очистите рыбу от чешуи. Сделайте надрезы на рыбе от хребта к брюшку, не прорезая до конца. Посыпьте рыбу специями для рыбы внутри брюшка и между разрезами. Оставьте рыбу мариноваться на 30 минут. Нарежьте картофель и морковь кружочками или полукольцами, лук — соломкой. Посолите, поперчите овощи и добавьте растительное масло. Перемешайте. Смажьте форму для выпечки растительным маслом и выложите на неё лук. Затем положите рыбу и нафаршируйте её овощной смесью. Полейте лимонным соком и разложите оставшиеся овощи вокруг рыбы. Посыпьте рыбу оставшимися специями и сбрызните растительным маслом. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте рыбу с овощами в течение 40 минут. Подавайте горячей или слегка остывшей.

Уточнения

Форе́ль — общее название нескольких пресноводных видов рыб, относящихся к семейству лососёвых (Salmonidae).





Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.

