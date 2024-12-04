Шарлотка в микроволновке — самый быстрый способ приготовить любимое лакомство

Всем известно, что шарлотка — это традиционный десерт, который готовят из яблок, муки, сахара и яиц. Однако мало кто знает, что эту выпечку можно сделать ещё быстрее и проще, используя микроволновую печь. Мы расскажем, как приготовить шарлотку в микроволновке, сэкономив время и получив такой же вкусный результат, как и при традиционном способе приготовления.
Ингредиенты для шарлотки в микроволновой печи:
Приготовление:
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.
Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона.
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