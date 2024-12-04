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Шарлотка в микроволновке — самый быстрый способ приготовить любимое лакомство

1:09
Еда

Всем известно, что шарлотка — это традиционный десерт, который готовят из яблок, муки, сахара и яиц. Однако мало кто знает, что эту выпечку можно сделать ещё быстрее и проще, используя микроволновую печь. Мы расскажем, как приготовить шарлотку в микроволновке, сэкономив время и получив такой же вкусный результат, как и при традиционном способе приготовления.

Шарлотка
Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шарлотка

Ингредиенты для шарлотки в микроволновой печи:

  • яблоки — 2-3 штуки;
  • мука — 200 г;
  • сахар — 200 г;
  • яйца — 4 штуки;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до образования пены, добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте.
  2. Промойте, обсушите и очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их тонкими ломтиками.
  3. Смажьте стеклянную форму маслом и выложите на дно половину яблок.
  4. Залейте яблоки тестом и выложите оставшиеся яблоки сверху.
  5. Поставьте форму в микроволновку на максимальную мощность на 5-7 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. 

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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