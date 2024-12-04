Шарлотка в микроволновке — самый быстрый способ приготовить любимое лакомство

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Всем известно, что шарлотка — это традиционный десерт, который готовят из яблок, муки, сахара и яиц. Однако мало кто знает, что эту выпечку можно сделать ещё быстрее и проще, используя микроволновую печь. Мы расскажем, как приготовить шарлотку в микроволновке, сэкономив время и получив такой же вкусный результат, как и при традиционном способе приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniliardo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шарлотка

Ингредиенты для шарлотки в микроволновой печи:

яблоки — 2-3 штуки;

мука — 200 г;

сахар — 200 г;

яйца — 4 штуки;

разрыхлитель — 1 чайная ложка.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до образования пены, добавьте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешайте. Промойте, обсушите и очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их тонкими ломтиками. Смажьте стеклянную форму маслом и выложите на дно половину яблок. Залейте яблоки тестом и выложите оставшиеся яблоки сверху. Поставьте форму в микроволновку на максимальную мощность на 5-7 минут.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога.



Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона.

