Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем кошке нужен хвост? Этот орган выполняет важные функции
Стоит ли пропускать завтрак ради стройности
Урожай круглый год: как сочетать ранние и поздние сорта картофеля
На высоте 4000 метров: как живут гости самого высокогорного отеля мира
Избавьтесь от тяжести в желудке с помощью этих видов чая
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Доллар трещит по швам! Трамп разжигает финансовую войну с БРИКС
Молодость без косметолога: эти советы изменят вашу жизнь
Названо простое упражнение для мощных ног и красивых ягодиц

Единственный в мире овощ, который нельзя замораживать или консервировать

1:42
Еда

Когда дело доходит до покупки овощей, многие из нас часто выбирают замороженные продукты. Это может быть экономичным решением, так как вы можете хранить их в морозильной камере и использовать по мере необходимости.

Салат-латук
Фото: commons.wikimedia.org by Geo Lightspeed7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат-латук

Обычно в замороженном виде в супермаркетах можно найти морковь, горошек, брокколи, цветную капусту и праздничные украшения. Однако вы когда-нибудь замечали, что один овощ никогда не продаётся в замороженном, консервированном или приготовленном виде?

Салат-латук, состоящий на 95% из воды, плохо замораживается. Вся вода внутри салата-латука превращается в кристаллы льда, и, поскольку замёрзшая вода расширяется, эти кристаллы разрушают клеточные стенки и общую целостность салата-латука. 

Высокое содержание воды также объясняет, почему салат не продают в консервных банках — овощ легко увядает. 

Если вы хотите продлить срок хранения салата, сохранив его вкус, вы можете измельчить его в пюре, а затем заморозить для использования в супах или готовых блюдах. Кроме того, если вы хотите хранить салат целиком, то не стоит мыть нежную зелень заранее, делайте это только когда она вам понадобится".

Ещё одним фактором, влияющим на срок хранения салата, является циркуляция воздуха. Избыточная влажность может накапливаться в герметичной упаковке из пластика, а сухой воздух в холодильнике может привести к увяданию.

Отделите отдельные листья салата, положите их в пакет с застёжкой-молнией, застелите бумажными полотенцами, закройте и уберите в холодильник.

Уточнения

Лату́к, или Сала́т, или устар. «Молокан» (лат. Lactūca) — род цветковых растений семейства Астровые (Asteraceae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, во сколько обошёлся Киркорову торт в виде пантеры
Российский шоу-бизнес
Стало известно, во сколько обошёлся Киркорову торт в виде пантеры Аудио 
Филипп Киркоров вышел в свет с вернувшейся из Дубая дочерью Аллой-Викторией
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров вышел в свет с вернувшейся из Дубая дочерью Аллой-Викторией Аудио 
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Еда и рецепты
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
Сводка с фронта: к концу недели Киев потеряет Курахово, НАТО не советует Зеленскому идти на мирные переговоры Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Китай начал использовать против США своё доминирование в глобальной цепочке поставок вольфрама
Последние материалы
Урожай круглый год: как сочетать ранние и поздние сорта картофеля
Единственный в мире овощ, который нельзя замораживать или консервировать
На высоте 4000 метров: как живут гости самого высокогорного отеля мира
Избавьтесь от тяжести в желудке с помощью этих видов чая
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Доллар трещит по швам! Трамп разжигает финансовую войну с БРИКС
Молодость без косметолога: эти советы изменят вашу жизнь
Названо простое упражнение для мощных ног и красивых ягодиц
Белый или цельнозерновой: какой хлеб действительно полезен
Микроиглы для лица: спасение от морщин или новый миф
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.