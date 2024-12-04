Единственный в мире овощ, который нельзя замораживать или консервировать

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда дело доходит до покупки овощей, многие из нас часто выбирают замороженные продукты. Это может быть экономичным решением, так как вы можете хранить их в морозильной камере и использовать по мере необходимости.

Фото: commons.wikimedia.org by Geo Lightspeed7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат-латук

Обычно в замороженном виде в супермаркетах можно найти морковь, горошек, брокколи, цветную капусту и праздничные украшения. Однако вы когда-нибудь замечали, что один овощ никогда не продаётся в замороженном, консервированном или приготовленном виде?

Салат-латук, состоящий на 95% из воды, плохо замораживается. Вся вода внутри салата-латука превращается в кристаллы льда, и, поскольку замёрзшая вода расширяется, эти кристаллы разрушают клеточные стенки и общую целостность салата-латука.

Высокое содержание воды также объясняет, почему салат не продают в консервных банках — овощ легко увядает.

Если вы хотите продлить срок хранения салата, сохранив его вкус, вы можете измельчить его в пюре, а затем заморозить для использования в супах или готовых блюдах. Кроме того, если вы хотите хранить салат целиком, то не стоит мыть нежную зелень заранее, делайте это только когда она вам понадобится".

Ещё одним фактором, влияющим на срок хранения салата, является циркуляция воздуха. Избыточная влажность может накапливаться в герметичной упаковке из пластика, а сухой воздух в холодильнике может привести к увяданию.

Отделите отдельные листья салата, положите их в пакет с застёжкой-молнией, застелите бумажными полотенцами, закройте и уберите в холодильник.

Уточнения

Лату́к, или Сала́т, или устар. «Молокан» (лат. Lactūca ) — род цветковых растений семейства Астровые ( Asteraceae ).