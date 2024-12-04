Полезные сладости в домашних условиях: вот что можно быстро приготовить

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог Валери Маклин назвала сладости, которые не приносят вред организму.

Фото: flickr.com by FitTasteTic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ смузи

Шоколадный мусс из авокадо

Такой перекус поможет удовлетворить тягу к сладкому. Темный шоколад и авокадо содержат множество полезных веществ для организма.

Для приготовления растопите шоколад, смешайте с авокадо и взбейте блендером, разложите в емкости и отправьте в холодильник на час.

Гранола с фруктами

Гранола богата питательными веществами, но ее лучше готовить самостоятельно. Смешайте сухофрукты, орехи с овсяными хлопьями, медом, сливочным маслом и яблочным пюре, насыпьте корицу и ванильный сахар. Выложите ровным слоем в форму для запекания и готовьте полчаса при 160 градусах.

Греческий йогурт с орехами и семенами

Греческий йогурт стоит есть с семенами чиа, орехами. Такой перекус полезен и питателен, он обеспечивает организм полезными жирами и клетчаткой.

Мармелад

Мармелад можно приготовить из яблок. Для этого нарежьте яблоки на небольшие кусочки, тушите их в воде 20 минут. Массу пробейте блендером до состояния пюре и проварите на небольшом огне с сахаром. Выложите массу на противень тонким слоем и готовьте 3 часа при 80 градусах.

Яблочные чипсы с корицей

Яблоки нарежьте на тонкие слайсы, выложите их на противень одним слоем и выпекайте час при 80 градусах. Готовые чипсы посыпьте корицей.

Уточнения

Конди́терские изде́лия — продукты питания, как правило, с большим содержанием сахара, отличающиеся высокой калорийностью и усваиваемостью.

