Почему макароны слипаются? Простые советы для идеального результата

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Если после варки макарон вы достаёте из кастрюли один большой комок, не спешите отчаиваться — это распространённая ошибка, которую легко исправить. Причина слипания макарон кроется в способе их приготовления, и её можно избежать, если следовать простым рекомендациям.

Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паста, макароны

Как избежать слипания макарон

Добавьте растительное масло

Если вы планируете подавать макароны горячими, добавьте в воду немного растительного масла. Это предотвратит слипание и сохранит текстуру.

Охладите для салатов

Если макароны нужны для салата или холодной закуски, после варки слейте воду через дуршлаг и обдайте макароны холодной водой. Это поможет остановить процесс готовки и избежать слипания.

Правильная техника варки

Варите макароны в большом количестве воды — так снижается концентрация крахмала.

Опускайте макароны только в кипящую воду, предварительно посолив её.

Время варки не должно превышать 5–10 минут, чтобы сохранить правильную консистенцию.

Кислотный секрет

Добавьте в кипящую воду немного уксуса или лимонного сока. Эти ингредиенты не только предотвращают слипание, но и улучшают вкус макарон. Главное — используйте их в умеренном количестве, чтобы не перебить вкус блюда.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.