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Почему макароны слипаются? Простые советы для идеального результата

1:24
Еда

Если после варки макарон вы достаёте из кастрюли один большой комок, не спешите отчаиваться — это распространённая ошибка, которую легко исправить. Причина слипания макарон кроется в способе их приготовления, и её можно избежать, если следовать простым рекомендациям.

Паста, макароны
Фото: Own work by Popo le Chien, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паста, макароны

Как избежать слипания макарон

Добавьте растительное масло

Если вы планируете подавать макароны горячими, добавьте в воду немного растительного масла. Это предотвратит слипание и сохранит текстуру.

Охладите для салатов

Если макароны нужны для салата или холодной закуски, после варки слейте воду через дуршлаг и обдайте макароны холодной водой. Это поможет остановить процесс готовки и избежать слипания.

Правильная техника варки

  • Варите макароны в большом количестве воды — так снижается концентрация крахмала.
  • Опускайте макароны только в кипящую воду, предварительно посолив её.
  • Время варки не должно превышать 5–10 минут, чтобы сохранить правильную консистенцию.

Кислотный секрет

Добавьте в кипящую воду немного уксуса или лимонного сока. Эти ингредиенты не только предотвращают слипание, но и улучшают вкус макарон. Главное — используйте их в умеренном количестве, чтобы не перебить вкус блюда.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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