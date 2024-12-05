Сытный и вкусный завтрак: яичница, которую легко приготовить в духовке

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Яичница — это классический и вкусный завтрак. Но что, если хочется разнообразия? Попробуйте приготовить её в необычном формате: в духовке, с несколькими слоями, которые придают блюду особую текстуру и вкус.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Что особенного в этом блюде

Это завтрак, который сочетает в себе:

Нежный яичный слой,

Кремовую нотку от сливочного масла,

Сырный аромат,

Хрустящую текстуру благодаря батону.

Получившийся вкус поразит вас — он намного интереснее обычной яичницы, а сытность обеспечит заряд энергии до самого обеда.

Как приготовить яичницу в духовке

Подготовка формы

Возьмите форму для запекания и смажьте её маслом.

Возьмите форму для запекания и смажьте её маслом. Яичный слой

Разбейте в форму 6 яиц, стараясь не нарушить желтки.

Разбейте в форму 6 яиц, стараясь не нарушить желтки. Добавьте сливочность и сыр

Положите несколько кусочков сливочного масла и равномерно посыпьте 30 г тёртого сыра.

Положите несколько кусочков сливочного масла и равномерно посыпьте 30 г тёртого сыра. Слой батона

Нарежьте ломтики батона кубиками и выложите их сверху. Следите, чтобы батон полностью покрывал поверхность.

Нарежьте ломтики батона кубиками и выложите их сверху. Следите, чтобы батон полностью покрывал поверхность. Запекание

Поставьте форму в духовку, разогретую до 180°C. Запекайте 20 минут. Если хотите, чтобы желток остался жидким, сократите время на 2–3 минуты.

Результат

На выходе вы получите невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое идеально подойдёт для завтрака на всю семью. Попробуйте, и вы точно включите эту яичницу в свой список любимых блюд!

Уточнения

Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.

