Яичница — это классический и вкусный завтрак. Но что, если хочется разнообразия? Попробуйте приготовить её в необычном формате: в духовке, с несколькими слоями, которые придают блюду особую текстуру и вкус.
Это завтрак, который сочетает в себе:
Получившийся вкус поразит вас — он намного интереснее обычной яичницы, а сытность обеспечит заряд энергии до самого обеда.
На выходе вы получите невероятно вкусное и ароматное блюдо, которое идеально подойдёт для завтрака на всю семью. Попробуйте, и вы точно включите эту яичницу в свой список любимых блюд!
Яи́чница — блюдо, приготовляемое на сковороде из разбитых яиц.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.