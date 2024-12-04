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Идеальный оливье: секрет кроется в способе обработки овощей

1:24
Еда

Зимние праздники уже близко, а с ними и традиционные блюда, такие как оливье. Этот салат давно стал неотъемлемой частью праздничного стола, и многие хозяйки готовят его буквально на автомате.

Оливье
Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Оливье

Однако даже у самых опытных кулинаров может закрасться ошибка, о которой многие не задумываются: способ обработки овощей.

Почему варить картошку и морковь — ошибка

Оказывается, привычная варка картофеля и моркови делает овощи менее сочными и аппетитными. Чтобы добиться насыщенного вкуса и правильной текстуры, эти ингредиенты нужно запекать.

Запекание в духовке позволяет овощам сохранить максимум сочности и ароматов, что делает оливье ещё вкуснее.

Как правильно запечь овощи для оливье

  • Подготовка
    Возьмите картофель и морковь, вымойте их и выложите на лист фольги. Слегка посыпьте солью.
  • Запекание
    Заверните овощи в фольгу, как в «металлическую бумагу», и отправьте в разогретую духовку.
  • Температура и время
    Запекайте овощи при температуре 180°C в течение 30–35 минут.

Готовые овощи будут иметь богатый вкус и идеальную текстуру для нарезки. Такой способ приготовления станет вашим секретом самого вкусного оливье!

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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