Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно

Национальные блюда — это отличный способ удивить гостей своей оригинальностью. Одним из таких рецептов является селёдка по-еврейски. Это не просто вариант засолки рыбы, а полноценное блюдо, которое станет интересной альтернативой классической "Селёдке под шубой".
Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маринованная сельдь
Ингредиенты:
Репчатый лук — 2 шт.
Яблоко — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика.
Изюм — 2 ст. л.
Маринованные огурцы — 2 шт.
Укроп — по вкусу.
Растительное масло — 50 мл.
Уксус (яблочный или винный) — 1–2 ст. л.
Специи: майоран — 1 ч. л., тимьян — 1 ч. л., чёрный перец — 1/4 ч. л., розмарин — 1/4 ч. л.
Пошаговый рецепт:
Подготовка сельди Очистите сельдь, удалите внутренности и кости. Нарежьте рыбу на порционные кусочки шириной 2–2,5 см.
Обработка лука Нарежьте лук мелкими кубиками. Поместите его в дуршлаг и ошпарьте кипятком, чтобы убрать излишнюю горечь. Дайте остыть.
Смешиваем ингредиенты Смешайте остывший лук с кусочками селёдки.
Добавляем фрукты и овощи Очистите яблоко и нарежьте его вместе с маринованными огурцами кубиками. Добавьте к сельди.
Финальные акценты Промойте изюм, измельчите укроп, пропустите чеснок через пресс и положите всё это в салат.
Заправка Смешайте растительное масло с уксусом, добавьте специи (майоран, тимьян, перец и розмарин) и заправьте салат.
Подача Хорошо перемешайте салат, дайте ему немного настояться и подавайте к столу.
Приятного аппетита! Этот необычный и ароматный салат обязательно произведёт впечатление на ваших гостей.