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Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно

1:58
Еда

Национальные блюда — это отличный способ удивить гостей своей оригинальностью. Одним из таких рецептов является селёдка по-еврейски. Это не просто вариант засолки рыбы, а полноценное блюдо, которое станет интересной альтернативой классической "Селёдке под шубой".

Маринованная сельдь
Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маринованная сельдь

Ингредиенты:

  • Репчатый лук — 2 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Изюм — 2 ст. л.
  • Маринованные огурцы — 2 шт.
  • Укроп — по вкусу.
  • Растительное масло — 50 мл.
  • Уксус (яблочный или винный) — 1–2 ст. л.
  • Специи: майоран — 1 ч. л., тимьян — 1 ч. л., чёрный перец — 1/4 ч. л., розмарин — 1/4 ч. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Подготовка сельди
    Очистите сельдь, удалите внутренности и кости. Нарежьте рыбу на порционные кусочки шириной 2–2,5 см.
  2. Обработка лука
    Нарежьте лук мелкими кубиками. Поместите его в дуршлаг и ошпарьте кипятком, чтобы убрать излишнюю горечь. Дайте остыть.
  3. Смешиваем ингредиенты
    Смешайте остывший лук с кусочками селёдки.
  4. Добавляем фрукты и овощи
    Очистите яблоко и нарежьте его вместе с маринованными огурцами кубиками. Добавьте к сельди.
  5. Финальные акценты
    Промойте изюм, измельчите укроп, пропустите чеснок через пресс и положите всё это в салат.
  6. Заправка
    Смешайте растительное масло с уксусом, добавьте специи (майоран, тимьян, перец и розмарин) и заправьте салат.
  7. Подача
    Хорошо перемешайте салат, дайте ему немного настояться и подавайте к столу.

Приятного аппетита! Этот необычный и ароматный салат обязательно произведёт впечатление на ваших гостей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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