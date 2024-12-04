Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Национальные блюда — это отличный способ удивить гостей своей оригинальностью. Одним из таких рецептов является селёдка по-еврейски. Это не просто вариант засолки рыбы, а полноценное блюдо, которое станет интересной альтернативой классической "Селёдке под шубой".

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Ингредиенты:

Репчатый лук — 2 шт.

Яблоко — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика.

Изюм — 2 ст. л.

Маринованные огурцы — 2 шт.

Укроп — по вкусу.

Растительное масло — 50 мл.

Уксус (яблочный или винный) — 1–2 ст. л.

Специи: майоран — 1 ч. л., тимьян — 1 ч. л., чёрный перец — 1/4 ч. л., розмарин — 1/4 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовка сельди

Очистите сельдь, удалите внутренности и кости. Нарежьте рыбу на порционные кусочки шириной 2–2,5 см. Обработка лука

Нарежьте лук мелкими кубиками. Поместите его в дуршлаг и ошпарьте кипятком, чтобы убрать излишнюю горечь. Дайте остыть. Смешиваем ингредиенты

Смешайте остывший лук с кусочками селёдки. Добавляем фрукты и овощи

Очистите яблоко и нарежьте его вместе с маринованными огурцами кубиками. Добавьте к сельди. Финальные акценты

Промойте изюм, измельчите укроп, пропустите чеснок через пресс и положите всё это в салат. Заправка

Смешайте растительное масло с уксусом, добавьте специи (майоран, тимьян, перец и розмарин) и заправьте салат. Подача

Хорошо перемешайте салат, дайте ему немного настояться и подавайте к столу.

Приятного аппетита! Этот необычный и ароматный салат обязательно произведёт впечатление на ваших гостей.