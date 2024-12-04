Год Змеи на пороге: как правильно накрыть новогодний стол

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

В 2025 году, по восточному календарю, наступает год Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы расположить её к себе и создать гармоничную атмосферу, стоит особое внимание уделить новогоднему столу.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Что подать на новогодний стол в год Змеи

Главное правило — легкость и польза. Вот основные рекомендации для праздничного меню:

Основные блюда

Выбирайте нежирное мясо: курицу, индейку или рыбу. На гарнир отлично подойдёт отварной картофель или овощи на пару.

Выбирайте нежирное мясо: курицу, индейку или рыбу. На гарнир отлично подойдёт отварной картофель или овощи на пару. Закуски и салаты

Змея символизирует изобилие, поэтому приготовьте много лёгких закусок и салатов. Подойдут овощные и фруктовые нарезки, зелень, орехи.

Змея символизирует изобилие, поэтому приготовьте много лёгких закусок и салатов. Подойдут овощные и фруктовые нарезки, зелень, орехи. Десерты

Важным ингредиентом должен стать мёд — его можно добавить в выпечку или подать отдельно. Отличным выбором будут фруктовые салаты или низкокалорийные десерты.

Важным ингредиентом должен стать мёд — его можно добавить в выпечку или подать отдельно. Отличным выбором будут фруктовые салаты или низкокалорийные десерты. Напитки

Из алкоголя предпочтение отдавайте лёгкому вину или шампанскому. Избегайте крепких напитков, а также пива, кваса и газировки.

Чего избегать на столе

Чтобы не обидеть символ года, избегайте следующих блюд:

Блюда, оформленные в виде змеи.

Жирная, острая, копчёная пища и консервы.

Красное мясо и бобовые.

Слишком калорийные сладости.

Составив меню по этим рекомендациям, вы создадите не только гармоничную атмосферу праздника, но и угодите Зеленой Деревянной Змее, обеспечив себе благополучие в новом году.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

