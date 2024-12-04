Год Змеи на пороге: как правильно накрыть новогодний стол
1:38
В 2025 году, по восточному календарю, наступает год Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы расположить её к себе и создать гармоничную атмосферу, стоит особое внимание уделить новогоднему столу.
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол
Что подать на новогодний стол в год Змеи
Главное правило — легкость и польза. Вот основные рекомендации для праздничного меню:
- Основные блюда
Выбирайте нежирное мясо: курицу, индейку или рыбу. На гарнир отлично подойдёт отварной картофель или овощи на пару.
- Закуски и салаты
Змея символизирует изобилие, поэтому приготовьте много лёгких закусок и салатов. Подойдут овощные и фруктовые нарезки, зелень, орехи.
- Десерты
Важным ингредиентом должен стать мёд — его можно добавить в выпечку или подать отдельно. Отличным выбором будут фруктовые салаты или низкокалорийные десерты.
- Напитки
Из алкоголя предпочтение отдавайте лёгкому вину или шампанскому. Избегайте крепких напитков, а также пива, кваса и газировки.
Чего избегать на столе
Чтобы не обидеть символ года, избегайте следующих блюд:
- Блюда, оформленные в виде змеи.
- Жирная, острая, копчёная пища и консервы.
- Красное мясо и бобовые.
- Слишком калорийные сладости.
Составив меню по этим рекомендациям, вы создадите не только гармоничную атмосферу праздника, но и угодите Зеленой Деревянной Змее, обеспечив себе благополучие в новом году.
Уточнения
Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.