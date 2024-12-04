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Год Змеи на пороге: как правильно накрыть новогодний стол

1:38
Еда

В 2025 году, по восточному календарю, наступает год Зеленой Деревянной Змеи. Чтобы расположить её к себе и создать гармоничную атмосферу, стоит особое внимание уделить новогоднему столу.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Что подать на новогодний стол в год Змеи

Главное правило — легкость и польза. Вот основные рекомендации для праздничного меню:

  • Основные блюда
    Выбирайте нежирное мясо: курицу, индейку или рыбу. На гарнир отлично подойдёт отварной картофель или овощи на пару.
  • Закуски и салаты
    Змея символизирует изобилие, поэтому приготовьте много лёгких закусок и салатов. Подойдут овощные и фруктовые нарезки, зелень, орехи.
  • Десерты
    Важным ингредиентом должен стать мёд — его можно добавить в выпечку или подать отдельно. Отличным выбором будут фруктовые салаты или низкокалорийные десерты.
  • Напитки
    Из алкоголя предпочтение отдавайте лёгкому вину или шампанскому. Избегайте крепких напитков, а также пива, кваса и газировки.

Чего избегать на столе

Чтобы не обидеть символ года, избегайте следующих блюд:

  • Блюда, оформленные в виде змеи.
  • Жирная, острая, копчёная пища и консервы.
  • Красное мясо и бобовые.
  • Слишком калорийные сладости.

Составив меню по этим рекомендациям, вы создадите не только гармоничную атмосферу праздника, но и угодите Зеленой Деревянной Змее, обеспечив себе благополучие в новом году.

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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