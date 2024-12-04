Секрет вкусного блюда: как правильно нарезать картошку
1:46
Существует множество способов нарезки картофеля — кружочками, дольками, брусочками, кубиками или ломтиками. Но какой из них лучше? Всё зависит от того, какое блюдо вы собираетесь готовить.
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка
Какой способ нарезки выбрать?
Для разных блюд подходят свои варианты нарезки картофеля. Вот основные рекомендации:
- Картофель для супа
Если вы готовите суп, картофель лучше нарезать кубиками. Хотите сделать блюдо наваристым? Тогда подойдут ломтики. Также можно использовать нарезку брусочками.
- Жареный картофель
Для жарки на сковороде подходят почти все формы: брусочки, ломтики, дольки или тонкие кружочки толщиной 2–3 мм.
- Картофель фри
Классическая нарезка для картофеля фри — брусочки. Однако иногда используют и тонкие пластинки.
- Запечённый картофель
Для запекания идеальны дольки, ломтики или брусочки. Эти формы обеспечивают равномерное приготовление.
- Тушёный картофель
Перед тушением лучше всего нарезать картофель брусочками. Они сохраняют форму и текстуру в процессе готовки.
- Салаты
Для оливье или картофельного салата используйте нарезку кубиками. Причём размеры кусочков должны быть примерно такими же, как у других ингредиентов блюда.
- Мясо по-французски
Это блюдо требует картофеля, нарезанного пластинками. Такая форма идеально подходит для равномерного приготовления под соусом и сыром.
Каждый способ нарезки делает картофель не только эстетически привлекательным, но и позволяет добиться лучшего вкуса в зависимости от типа блюда.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.