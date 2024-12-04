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Секрет вкусного блюда: как правильно нарезать картошку

1:46
Еда

Существует множество способов нарезки картофеля — кружочками, дольками, брусочками, кубиками или ломтиками. Но какой из них лучше? Всё зависит от того, какое блюдо вы собираетесь готовить.

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Жареная картошка

Какой способ нарезки выбрать?

Для разных блюд подходят свои варианты нарезки картофеля. Вот основные рекомендации:

  • Картофель для супа
    Если вы готовите суп, картофель лучше нарезать кубиками. Хотите сделать блюдо наваристым? Тогда подойдут ломтики. Также можно использовать нарезку брусочками.
  • Жареный картофель
    Для жарки на сковороде подходят почти все формы: брусочки, ломтики, дольки или тонкие кружочки толщиной 2–3 мм.
  • Картофель фри
    Классическая нарезка для картофеля фри — брусочки. Однако иногда используют и тонкие пластинки.
  • Запечённый картофель
    Для запекания идеальны дольки, ломтики или брусочки. Эти формы обеспечивают равномерное приготовление.
  • Тушёный картофель
    Перед тушением лучше всего нарезать картофель брусочками. Они сохраняют форму и текстуру в процессе готовки.
  • Салаты
    Для оливье или картофельного салата используйте нарезку кубиками. Причём размеры кусочков должны быть примерно такими же, как у других ингредиентов блюда.
  • Мясо по-французски
    Это блюдо требует картофеля, нарезанного пластинками. Такая форма идеально подходит для равномерного приготовления под соусом и сыром.

Каждый способ нарезки делает картофель не только эстетически привлекательным, но и позволяет добиться лучшего вкуса в зависимости от типа блюда.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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