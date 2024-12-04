Секрет вкусного блюда: как правильно нарезать картошку

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество способов нарезки картофеля — кружочками, дольками, брусочками, кубиками или ломтиками. Но какой из них лучше? Всё зависит от того, какое блюдо вы собираетесь готовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Жареная картошка

Какой способ нарезки выбрать?

Для разных блюд подходят свои варианты нарезки картофеля. Вот основные рекомендации:

Картофель для супа

Если вы готовите суп, картофель лучше нарезать кубиками. Хотите сделать блюдо наваристым? Тогда подойдут ломтики. Также можно использовать нарезку брусочками.

Если вы готовите суп, картофель лучше нарезать кубиками. Хотите сделать блюдо наваристым? Тогда подойдут ломтики. Также можно использовать нарезку брусочками. Жареный картофель

Для жарки на сковороде подходят почти все формы: брусочки, ломтики, дольки или тонкие кружочки толщиной 2–3 мм.

Для жарки на сковороде подходят почти все формы: брусочки, ломтики, дольки или тонкие кружочки толщиной 2–3 мм. Картофель фри

Классическая нарезка для картофеля фри — брусочки. Однако иногда используют и тонкие пластинки.

Классическая нарезка для картофеля фри — брусочки. Однако иногда используют и тонкие пластинки. Запечённый картофель

Для запекания идеальны дольки, ломтики или брусочки. Эти формы обеспечивают равномерное приготовление.

Для запекания идеальны дольки, ломтики или брусочки. Эти формы обеспечивают равномерное приготовление. Тушёный картофель

Перед тушением лучше всего нарезать картофель брусочками. Они сохраняют форму и текстуру в процессе готовки.

Перед тушением лучше всего нарезать картофель брусочками. Они сохраняют форму и текстуру в процессе готовки. Салаты

Для оливье или картофельного салата используйте нарезку кубиками. Причём размеры кусочков должны быть примерно такими же, как у других ингредиентов блюда.

Для оливье или картофельного салата используйте нарезку кубиками. Причём размеры кусочков должны быть примерно такими же, как у других ингредиентов блюда. Мясо по-французски

Это блюдо требует картофеля, нарезанного пластинками. Такая форма идеально подходит для равномерного приготовления под соусом и сыром.

Каждый способ нарезки делает картофель не только эстетически привлекательным, но и позволяет добиться лучшего вкуса в зависимости от типа блюда.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

