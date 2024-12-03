Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В "Химках" высоко оценили квалификацию Георгия Джикии
Когда Луна столкнётся с Землёй
Гости точно будут в восторге: как приготовить новогодние роллы?
Б/у детали в ремонте: экономия или угроза безопасности
Маск предупредил о рисках для экономики из-за рекордного госдолга США
Вы не поверите, сколько денег можно сэкономить, закрыв ставни на ночь
От арены до музея: купальник Ребеки Андраде — новая достопримечательность Лозанны
"Это ровесник первого iPhone!" — как пицца пережила 17 лет в морозильной камере
Диетолог рассказала, какой напиток улучшает настроение и работу мозга

Кулинарный лайфхак, который перевернёт ваше представление о пельменях

1:11
Еда

Есть простой, но малоизвестный секрет, который помогает приготовить пельмени такими аппетитными и сочными, что их вкус запомнится надолго.

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Удивительно, но этим кулинарным трюком пользуются лишь немногие. Хотя его эффективность проверена: стоит только раз попробовать, и готовить пельмени по-другому вы уже не захотите.

В чём секрет

Главным ингредиентом, который превращает пельмени в произведение искусства, является картофель. Да, именно он.

Все просто: сырой картофель нужно пропустить через мясорубку и смешать с фаршем. Но важно соблюдать пропорции — на 250 граммов фарша должно приходиться 200 граммов картофельной массы.

Чтобы усилить вкус, можно добавить немного чеснока — достаточно натереть один зубчик. И, конечно, не забудьте о луке.

Такое сочетание — фарш, картофель, лук и чеснок — создаёт идеальную начинку, которая делает пельмени невероятно сочными, ароматными и просто незабываемыми. Попробовав один раз, вы убедитесь, что результат стоит всех усилий.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Новости спорта
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта Аудио 
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний
Экономика и бизнес
Околоземная орбита находится под угрозой — эксперты требуют срочных действий от стран и компаний Аудио 
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Как в 60 лет снова чувствовать себя на 40? Добавьте в жизнь этот вид спорта
Почему не цветет денежное дерево и как это исправить
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Пудровые брови: мифы и правда о перманентном макияже бровей
Греки начали массово продавать свои запасы золотых монет
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Эти двигатели-долгожители не подведут и после сотни тысяч пробега
Последние материалы
4 декабря: Введение во храм Пресвятой Богородицы, Вячеслав Тихонов и противопехотные мины
В "Химках" высоко оценили квалификацию Георгия Джикии
Когда Луна столкнётся с Землёй
Гости точно будут в восторге: как приготовить новогодние роллы?
Б/у детали в ремонте: экономия или угроза безопасности
Кулинарный лайфхак, который перевернёт ваше представление о пельменях
Маск предупредил о рисках для экономики из-за рекордного госдолга США
Вы не поверите, сколько денег можно сэкономить, закрыв ставни на ночь
От арены до музея: купальник Ребеки Андраде — новая достопримечательность Лозанны
"Это ровесник первого iPhone!" — как пицца пережила 17 лет в морозильной камере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.