Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффективный метод: как получить ранние всходы и крупные клубни картофеля
Как Солнечная система встречает чужие небесные тела
Как успеть похудеть перед праздниками: план действий
Россияне назвали доход от сдачи жилья в аренду
Наказывать собаку можно только таким способом, тогда проблем с психикой не будет
Почему современные высоковольтные провода важнее, чем вы думаете
Куба гарантирует свет в отелях: туристам не придётся бояться блэкаутов
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Почему нельзя есть еду с плесенью

Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь

1:29
Еда

Настоящий суп харчо можно приготовить не только в ресторане, но и у себя дома. Все, что для этого нужно, — это правильный подход и немного терпения.

Харчо
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Харчо

Начнем с ингредиентов, которые вам понадобятся:

  • 500-600 г мясной мякоти (говядина или свинина)
  • 200 г риса
  • 1-2 луковицы
  • 100 г грецких орехов
  • 150 г соуса ткемали
  • 4-6 зубчиков чеснока
  • 2 чайные ложки хмели-сунели
  • Красный острый перец и соль — по вкусу
  • Свежая зелень (кинза, райхон, эстрагон или петрушка — на выбор)

Способ приготовления:

  1. Сначала нарежьте мясо на кусочки и варите в кастрюле около 1-1,5 часа, снимая пену по мере ее образования. Когда бульон будет готов, добавьте в него рис.
  2. Параллельно нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле. Орехи поджарьте на сухой сковороде, а затем измельчите — можно с помощью блендера или ножа.
  3. Когда мясо с рисом будут готовы, отправьте в кастрюлю обжаренный лук, орехи, соус ткемали и специи. Поставьте суп на маленький огонь и дайте покипеть 5 минут.
  4. За минуту до окончания варки добавьте чеснок. После этого снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы суп настоялся.

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Наука и техника
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле Аудио 
Костенко рассказала, что её дочь Ева от Дмитрия Тарасова стала абсолютной чемпионкой
Шоу-бизнес
Костенко рассказала, что её дочь Ева от Дмитрия Тарасова стала абсолютной чемпионкой Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Дональд Трамп предложил Джареда Айзекмана на пост главы NASA Игорь Буккер Гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал. Другое измерение военной мощи России Дмитрий Плотников Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Последние материалы
Экологически чистое решение проблемы нанопластика
Масоны и их тайны: рукопожатия, символы и величайшие личности
Посадка огурцов без ошибок: основные правила для дачников
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Сладкоежки чаще нравятся окружающим, утверждают психологи
Лучшие идеи, в чём хранить продукты в морозильной камере, чтобы они не испортились
Когда есть сухофрукты, чтобы укрепить мышцы спины
Предновогодние ошибки красоты: процедуры, которые могут испортить ваш праздник
Новый горнолыжный курорт откроют в Северной осетии к 2025 году
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.