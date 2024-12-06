Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
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Настоящий суп харчо можно приготовить не только в ресторане, но и у себя дома. Все, что для этого нужно, — это правильный подход и немного терпения.
Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Харчо
Начнем с ингредиентов, которые вам понадобятся:
- 500-600 г мясной мякоти (говядина или свинина)
- 200 г риса
- 1-2 луковицы
- 100 г грецких орехов
- 150 г соуса ткемали
- 4-6 зубчиков чеснока
- 2 чайные ложки хмели-сунели
- Красный острый перец и соль — по вкусу
- Свежая зелень (кинза, райхон, эстрагон или петрушка — на выбор)
Способ приготовления:
- Сначала нарежьте мясо на кусочки и варите в кастрюле около 1-1,5 часа, снимая пену по мере ее образования. Когда бульон будет готов, добавьте в него рис.
- Параллельно нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле. Орехи поджарьте на сухой сковороде, а затем измельчите — можно с помощью блендера или ножа.
- Когда мясо с рисом будут готовы, отправьте в кастрюлю обжаренный лук, орехи, соус ткемали и специи. Поставьте суп на маленький огонь и дайте покипеть 5 минут.
- За минуту до окончания варки добавьте чеснок. После этого снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы суп настоялся.
Уточнения
Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру