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Новый взгляд на старый рецепт: идеальная "Селедка под шубой"

1:13
Еда

Многие хозяйки строго следуют рецептам, другие предпочитают экспериментировать или придерживаться семейных традиций. Это разнообразие подходов привело к появлению различных способов приготовления популярного салата "Селедка под шубой".

Селёдка под шубой
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Селёдка под шубой

Считается, что в классическом рецепте "Селедки под шубой" используется семь ингредиентов: свекла, морковь, картофель, лук, яйца, селедка и майонез. Однако некоторые добавляют яблоко или зеленый горошек. Но ключевым моментом остается порядок размещения слоев.

Часто хозяйки начинают с сельди, но кулинары считают этот вариант измененным. Изменив очередность выкладки ингредиентов, можно добиться совершенно другого вкуса.

Для сочного салата рекомендуется следующий порядок слоев (снизу вверх):

  • свекла;
  • репчатый лук;
  • сельдь;
  • картофель;
  • яйцо;
  • морковь;
  • свекла.

Каждый слой следует промазывать майонезом или другим соусом. По мнению кулинаров, сочетание сельди с картофелем подчеркивает вкус рыбы, а два слоя свеклы делают салат более сочным и красочным.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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