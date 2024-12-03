Новый взгляд на старый рецепт: идеальная "Селедка под шубой"

Многие хозяйки строго следуют рецептам, другие предпочитают экспериментировать или придерживаться семейных традиций. Это разнообразие подходов привело к появлению различных способов приготовления популярного салата "Селедка под шубой".
Считается, что в классическом рецепте "Селедки под шубой" используется семь ингредиентов: свекла, морковь, картофель, лук, яйца, селедка и майонез. Однако некоторые добавляют яблоко или зеленый горошек. Но ключевым моментом остается порядок размещения слоев.
Часто хозяйки начинают с сельди, но кулинары считают этот вариант измененным. Изменив очередность выкладки ингредиентов, можно добиться совершенно другого вкуса.
Для сочного салата рекомендуется следующий порядок слоев (снизу вверх):
Каждый слой следует промазывать майонезом или другим соусом. По мнению кулинаров, сочетание сельди с картофелем подчеркивает вкус рыбы, а два слоя свеклы делают салат более сочным и красочным.
"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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