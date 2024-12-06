Как приготовить борщ, чтобы он был ярко-красным

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Борщ — любимое блюдо многих, и всегда хочется, чтобы он получился ярко-красным. Но что делать, если цвет не совсем тот, что хотелось бы? На самом деле, есть одна простая хитрость, которая может помочь в такой ситуации.

Фото: flickr by Лиз Уэст, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Борщ

Хотя, возможно, это не столько хитрость, сколько ошибка, которую часто допускают во время готовки.

По ее словам, чтобы цвет был ярким, важно увеличить количество свеклы — особенно, если вы готовите в большой кастрюле. Также полезно добавить что-то кислое в борщ, например, уксус или лимонный сок.

Важный момент — зажарку лучше добавлять в конце, а не в начале приготовления. И не забывайте: чем дольше варится свекла, тем светлее становится бульон.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.



