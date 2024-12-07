Вкусный способ скрыть брокколи в блюде, который удивит всех

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи можно приготовить так, что в готовом блюде ее почти не заметно, а вкус будет только радовать. Отличный вариант — запеканка с овощами, где каждый ингредиент гармонично сочетается.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ запеканка

Ингредиенты:

макароны — 150 г

брокколи — 50 г

репчатый лук — 50 г

помидоры — 1-2 шт.

чеснок — 1 зубчик

сыр — 130 г

растительное масло — 20 мл

соль, специи, зелень — по вкусу

Приготовление:

Отварите макароны, слейте воду и добавьте немного масла, чтобы они не слиплись. Нарежьте лук мелко, помидоры — средними ломтями, а чеснок — мелко измельчите. Разделите брокколи на мелкие соцветия, отварите их 30 секунд в подсоленной кипящей воде и затем охладите в холодной воде. Обжарьте лук, добавьте помидоры и чеснок, приправьте солью и специями. Через пару минут снимите с огня. В форму для запеканки выложите макароны, сверху — брокколи, полейте овощной смесью и посыпьте тертым сыром. Запекайте при 200°C в течение 5-10 минут. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

