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Вкусный способ скрыть брокколи в блюде, который удивит всех

1:19
Еда

Брокколи можно приготовить так, что в готовом блюде ее почти не заметно, а вкус будет только радовать. Отличный вариант — запеканка с овощами, где каждый ингредиент гармонично сочетается.

запеканка
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
запеканка

Ингредиенты:

  • макароны — 150 г
  • брокколи — 50 г
  • репчатый лук — 50 г
  • помидоры — 1-2 шт.
  • чеснок — 1 зубчик
  • сыр — 130 г
  • растительное масло — 20 мл
  • соль, специи, зелень — по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите макароны, слейте воду и добавьте немного масла, чтобы они не слиплись.
  2. Нарежьте лук мелко, помидоры — средними ломтями, а чеснок — мелко измельчите.
  3. Разделите брокколи на мелкие соцветия, отварите их 30 секунд в подсоленной кипящей воде и затем охладите в холодной воде.
  4. Обжарьте лук, добавьте помидоры и чеснок, приправьте солью и специями. Через пару минут снимите с огня.
  5. В форму для запеканки выложите макароны, сверху — брокколи, полейте овощной смесью и посыпьте тертым сыром.
  6. Запекайте при 200°C в течение 5-10 минут. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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