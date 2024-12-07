Вкусный способ скрыть брокколи в блюде, который удивит всех
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Брокколи можно приготовить так, что в готовом блюде ее почти не заметно, а вкус будет только радовать. Отличный вариант — запеканка с овощами, где каждый ингредиент гармонично сочетается.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
запеканка
Ингредиенты:
- макароны — 150 г
- брокколи — 50 г
- репчатый лук — 50 г
- помидоры — 1-2 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- сыр — 130 г
- растительное масло — 20 мл
- соль, специи, зелень — по вкусу
Приготовление:
- Отварите макароны, слейте воду и добавьте немного масла, чтобы они не слиплись.
- Нарежьте лук мелко, помидоры — средними ломтями, а чеснок — мелко измельчите.
- Разделите брокколи на мелкие соцветия, отварите их 30 секунд в подсоленной кипящей воде и затем охладите в холодной воде.
- Обжарьте лук, добавьте помидоры и чеснок, приправьте солью и специями. Через пару минут снимите с огня.
- В форму для запеканки выложите макароны, сверху — брокколи, полейте овощной смесью и посыпьте тертым сыром.
- Запекайте при 200°C в течение 5-10 минут. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Уточнения
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру