Как пекли яблочный пирог в Советском Союзе: откройте вкус прошлого

Салат Оливье, любимый советскими гражданами, оказался далеко не таким, как мы привыкли его готовить сегодня. То же самое можно сказать и о яблочном пироге — рецепты, популярные в Советском Союзе, часто сильно отличались от тех, что мы используем сегодня. В условиях дефицита продуктов появляются свои кулинарные хитрости и традиции, которые и стали основой многих вкусных угощений.
Приятного аппетита! Этот пирог напоминает о простоте и уюте советских времен.
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.
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