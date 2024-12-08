Как пекли яблочный пирог в Советском Союзе: откройте вкус прошлого

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат Оливье, любимый советскими гражданами, оказался далеко не таким, как мы привыкли его готовить сегодня. То же самое можно сказать и о яблочном пироге — рецепты, популярные в Советском Союзе, часто сильно отличались от тех, что мы используем сегодня. В условиях дефицита продуктов появляются свои кулинарные хитрости и традиции, которые и стали основой многих вкусных угощений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Ингредиенты:

яблоки (3-4 шт.);

яйца (3 шт.);

мука (1 стакан);

пищевая сода (0,5 ч. л.);

сахар (1 стакан);

маргарин.

Приготовление:

Яблоки тщательно промойте, удалите сердцевину (лучше всего для пирога использовать сорт Антоновка) и нарежьте их тонкими ломтиками. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до образования пышной массы. Просейте муку, добавьте к ней соду, которую следует погасить столовым уксусом. Хорошо перемешайте. Смазываем форму для выпечки маргарином (или можно использовать сливочное масло) и выкладываем в нее яблоки. Вылейте приготовленное тесто на яблоки и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Приятного аппетита! Этот пирог напоминает о простоте и уюте советских времен.

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.

