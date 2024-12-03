"Это ровесник первого iPhone!" — как пицца пережила 17 лет в морозильной камере

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Работник Британской сети магазинов Tesco утверждает, что во время смены обнаружил невероятную находку — замороженную пиццу возрастом в 17 лет. Хотя точная дата истечения срока годности продукта не была раскрыта, находка вызвала настоящий ажиотаж.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Итальянская пицца

Сотрудник одного из британских гипермаркетов поделился своей находкой на Reddit, чем сразу привлек внимание покупателей сети Tesco. Люди начали гадать, как пицце удалось "выжить" целых 17 лет, как ее не выбросили или не съели. По словам автора поста, пицца была найдена в морозильной камере на работе и, как он утверждает, датируется 2007 годом. Если это действительно так, то возраст пиццы совпадает с выпуском первого iPhone.

Интересно и другое: за прошедшие годы пицца стала меньше. Современная версия Chicago Town Deep Dish с тройным сыром весит всего 148 граммов, что на 22 грамма меньше, чем обнаруженный экземпляр 2007 года. Покупатели подсчитали, что с 2007 года размер пиццы уменьшался в среднем почти на 1% в год.

Некоторые пользователи Reddit предложили автору поста найти добровольца, который попробует съесть эту древнюю пиццу. Большинство комментаторов же настоятельно призвали самого автора рискнуть и попробовать.

Уточнения

Tesco — британская транснациональная корпорация, крупнейшая розничная сеть в Великобритании.



Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

