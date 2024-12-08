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Почему макароны превращаются в кашу и как этого избежать

1:01
Еда

Если после варки макароны превращаются в один большой комок, не стоит сразу считать себя неумелым кулинаром. Это не ваша вина, а обычный крахмал, который содержит паста.

макароны
Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
макароны

Чтобы избежать этой неприятности, во время варки добавьте в кастрюлю немного растительного масла. Это поможет, если макароны планируется подавать горячими. А если вы готовите пасту для салата или закуски, после варки сразу переложите её в дуршлаг и промойте холодной водой.

Но это не все трюки, которые сделают вашу пасту не только вкусной, но и привлекательной.

Для того чтобы макароны не слипались, варите их не дольше 5-10 минут в большом количестве воды — это поможет снизить концентрацию крахмала.

Также опускайте макароны только в кипящую и подсоленную воду. Для дополнительной защиты от слипания добавьте в кастрюлю немного уксуса или лимонного сока, но не переусердствуйте с дозировкой.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.
 

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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