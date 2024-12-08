Почему макароны превращаются в кашу и как этого избежать

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Если после варки макароны превращаются в один большой комок, не стоит сразу считать себя неумелым кулинаром. Это не ваша вина, а обычный крахмал, который содержит паста.

Фото: commons.wikimedia.org by Leisalja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ макароны

Чтобы избежать этой неприятности, во время варки добавьте в кастрюлю немного растительного масла. Это поможет, если макароны планируется подавать горячими. А если вы готовите пасту для салата или закуски, после варки сразу переложите её в дуршлаг и промойте холодной водой.

Но это не все трюки, которые сделают вашу пасту не только вкусной, но и привлекательной.

Для того чтобы макароны не слипались, варите их не дольше 5-10 минут в большом количестве воды — это поможет снизить концентрацию крахмала.

Также опускайте макароны только в кипящую и подсоленную воду. Для дополнительной защиты от слипания добавьте в кастрюлю немного уксуса или лимонного сока, но не переусердствуйте с дозировкой.

Уточнения

maccheroni

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(итал.) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.