Все, что вам нужно знать о мандаринах: когда они могут навредить

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год уже близко, и традиционные украшения для праздничного стола не заставляют себя ждать. Одним из самых любимых символов праздников, безусловно, остаются мандарины. Однако, несмотря на свою популярность, эти сочные цитрусовые не всегда полезны для всех.

Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мандарины

Как объясняют специалисты, мандарины богаты клетчаткой, углеводами и витаминами, что делает их полезными для большинства людей, но далеко не для всех. Определенные группы граждан должны с осторожностью подходить к их употреблению.

Особенно осторожными должны быть те, кто имеет проблемы с пищеварением, страдает сахарным диабетом или аллергией. Например, если у вас есть проблемы с желудком, сок мандарина, содержащий кислоту, может усугубить гастрит или язву. Также из-за высокого содержания сахара в этих цитрусовых их чрезмерное потребление может вызвать серьезные проблемы у людей с диабетом. Аллергикам также стоит избегать этого лакомства, поскольку оно может спровоцировать нежелательные реакции.

Тем не менее, диетологи отмечают, что если съедать мандарины в умеренных количествах, они принесут лишь пользу и не вызовут вреда.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.



