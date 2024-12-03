Почему зимой стоит есть больше свеклы

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная свекла давно заслужила звание суперпродукта, и это неудивительно. Она полезна, доступна каждому и отлично подходит для приготовления как привычных, так и необычных блюд. Употребляя свеклу несколько раз в неделю, вы поддержите здоровье и сэкономите на аптечных витаминах.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свекла

Чем полезна свекла?

Свекла — это настоящий подарок природы для тех, кто заботится о своём здоровье. Она содержит минимальное количество калорий, так как на 90% состоит из воды, и при этом насыщена ценными элементами: калием, кальцием, магнием, железом, витаминами группы B и C. Главным антиоксидантом свеклы является бетанин — натуральный красный пигмент, который активно защищает клетки организма от разрушения.

Свекла подходит большинству людей, но следует быть осторожными тем, кто имеет особые медицинские противопоказания.

Чем свекла помогает организму?

Очищает и укрепляет организм: выводит токсины, борется с воспалениями, укрепляет иммунитет.

Поддерживает здоровье сердца: снижает уровень холестерина и помогает нормализовать давление.

Стимулирует пищеварение: улучшает работу кишечника и помогает при запорах.

Снимает стресс: благодаря своим свойствам свекла поддерживает нервную систему и способствует хорошему настроению.

Повышает физическую выносливость: её сок улучшает когнитивные функции и помогает при тренировках.

Профилактика онкологии: научные исследования подтверждают её эффективность в профилактике рака.

Как сохранить максимум пользы?

Свеклу можно употреблять в сыром виде, готовить на пару или запекать. Термическая обработка особенно актуальна зимой, когда хочется согревающих блюд. Маринованная свекла, свекольный хумус, ризотто и крем-супы на её основе — все эти блюда не только вкусны, но и полезны.

Простой рецепт запечённой свеклы: вымойте корнеплоды, запекайте их при 200 °C около 45 минут, затем при 140 °C ещё 30 минут. Обжарьте готовую свеклу на сливочном масле, добавьте специи, сыр и орехи — и полезный ужин готов.

Зимний салат из свеклы с сыром и орехами

Ингредиенты (на 4 порции):

Несколько средних корнеплодов свеклы.

60 г тёртого козьего сыра (можно заменить рикоттой, крем-чизом или голубым сыром).

Горсть грецких орехов.

2 ст. л. сливочного масла.

Тимьян, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: Запекайте свеклу, очистите и порежьте. Обжарьте на сливочном масле, приправьте, украсьте сыром и орехами. Подавайте тёплым.

Свекла — это не только полезно, но и вкусно. Экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь натуральными дарами природы зимой.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.



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