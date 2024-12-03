Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три главных правила мягкого очищения кожи зимой, которые помогут бороться с сухостью
Обои на стене можно менять в реальном времени! Телевизоры Samsung станут стильным элементом декора
Шаг вперёд в изучении мышечных заболеваний
РЖД обсуждают запрет алкоголя на дальних маршрутах
Эксперты рассказали, как распознать опасный и тихий рак
Жена рэпера Басты показала старшую дочь в честь 15-летия наследницы
Секрет богатырской силы и уверенности с помощью супертренировки
Новый год — новые рецепты: блюда, которые пора попробовать
Из-за разногласий по бюджету правительству Франции грозит крах

Почему зимой стоит есть больше свеклы

3:10
Еда

Красная свекла давно заслужила звание суперпродукта, и это неудивительно. Она полезна, доступна каждому и отлично подходит для приготовления как привычных, так и необычных блюд. Употребляя свеклу несколько раз в неделю, вы поддержите здоровье и сэкономите на аптечных витаминах.

Свекла
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свекла

Чем полезна свекла?

Свекла — это настоящий подарок природы для тех, кто заботится о своём здоровье. Она содержит минимальное количество калорий, так как на 90% состоит из воды, и при этом насыщена ценными элементами: калием, кальцием, магнием, железом, витаминами группы B и C. Главным антиоксидантом свеклы является бетанин — натуральный красный пигмент, который активно защищает клетки организма от разрушения.

Свекла подходит большинству людей, но следует быть осторожными тем, кто имеет особые медицинские противопоказания.

Чем свекла помогает организму?

  • Очищает и укрепляет организм: выводит токсины, борется с воспалениями, укрепляет иммунитет.
  • Поддерживает здоровье сердца: снижает уровень холестерина и помогает нормализовать давление.
  • Стимулирует пищеварение: улучшает работу кишечника и помогает при запорах.
  • Снимает стресс: благодаря своим свойствам свекла поддерживает нервную систему и способствует хорошему настроению.
  • Повышает физическую выносливость: её сок улучшает когнитивные функции и помогает при тренировках.
  • Профилактика онкологии: научные исследования подтверждают её эффективность в профилактике рака.

Как сохранить максимум пользы?

Свеклу можно употреблять в сыром виде, готовить на пару или запекать. Термическая обработка особенно актуальна зимой, когда хочется согревающих блюд. Маринованная свекла, свекольный хумус, ризотто и крем-супы на её основе — все эти блюда не только вкусны, но и полезны.

Простой рецепт запечённой свеклы: вымойте корнеплоды, запекайте их при 200 °C около 45 минут, затем при 140 °C ещё 30 минут. Обжарьте готовую свеклу на сливочном масле, добавьте специи, сыр и орехи — и полезный ужин готов.

Зимний салат из свеклы с сыром и орехами

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Несколько средних корнеплодов свеклы.
  • 60 г тёртого козьего сыра (можно заменить рикоттой, крем-чизом или голубым сыром).
  • Горсть грецких орехов.
  • 2 ст. л. сливочного масла.
  • Тимьян, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления: Запекайте свеклу, очистите и порежьте. Обжарьте на сливочном масле, приправьте, украсьте сыром и орехами. Подавайте тёплым.

Свекла — это не только полезно, но и вкусно. Экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь натуральными дарами природы зимой.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию
Наука и техника
3600-летний диск Небры: находка, которая изменила археологию Аудио 
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры
Российский шоу-бизнес
Кирилл Туриченко раскрыл, сколько денег потратил на свадьбу: ребята покупали квартиры Аудио 
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Авто
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ Аудио 
Популярное
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории

Певец Филипп Киркоров поплатился крупной суммой за дерзкие шалости дочери-подростка.

Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
Победительница музыкального шоу высказалась об эмоциональном поведении Сергея Лазарева
ЗРК NASAMS едет в Киев. Норвежско-американское вооружение не поможет Украине
Дочь Александра Серова Мишель высказалась о провале своей музыкальной карьеры
РСЗО M1991. Острая северокорейская кухня едет на специальную военную операцию Дмитрий Плотников О предложении Трампа Трюдо, чтобы Канада стала 51-м штатом США: это всегда в повестке Любовь Степушова Надписи на стенах Древнего Рима иллюстритруют бурную общественно-политическую жизнь его граждан Игорь Буккер
Чтобы морковь была крупная, используйте это удобрение при посадке
Обмануть пистолет на АЗС опытным водителям помогает простой способ
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Певец Шаман раскрыл, кто был инициатором развода
Последние материалы
Из-за разногласий по бюджету правительству Франции грозит крах
Идеальный плейлист: хитрый способ успокоить собаку в поездке
Почему зимой стоит есть больше свеклы
Курс южнокорейской воны снижается на фоне введения военного положения в стране
Магнитные бури и их влияние на ваших собак
Как избавиться от складок на спине без оборудования
Убийственный лайфхак из соцсетей. Почему не стоит оборачивать электросчётчик алюминиевой фольгой
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Спасите свои почки: самые опасные симптомы, которые нельзя пропустить
Плоды авантюры Зеленского. Падение Курахово приведёт к объединению ВС РФ с разных флангов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.