Почему зимой стоит есть больше свеклы

Красная свекла давно заслужила звание суперпродукта, и это неудивительно. Она полезна, доступна каждому и отлично подходит для приготовления как привычных, так и необычных блюд. Употребляя свеклу несколько раз в неделю, вы поддержите здоровье и сэкономите на аптечных витаминах.
Свекла — это настоящий подарок природы для тех, кто заботится о своём здоровье. Она содержит минимальное количество калорий, так как на 90% состоит из воды, и при этом насыщена ценными элементами: калием, кальцием, магнием, железом, витаминами группы B и C. Главным антиоксидантом свеклы является бетанин — натуральный красный пигмент, который активно защищает клетки организма от разрушения.
Свекла подходит большинству людей, но следует быть осторожными тем, кто имеет особые медицинские противопоказания.
Свеклу можно употреблять в сыром виде, готовить на пару или запекать. Термическая обработка особенно актуальна зимой, когда хочется согревающих блюд. Маринованная свекла, свекольный хумус, ризотто и крем-супы на её основе — все эти блюда не только вкусны, но и полезны.
Простой рецепт запечённой свеклы: вымойте корнеплоды, запекайте их при 200 °C около 45 минут, затем при 140 °C ещё 30 минут. Обжарьте готовую свеклу на сливочном масле, добавьте специи, сыр и орехи — и полезный ужин готов.
Способ приготовления: Запекайте свеклу, очистите и порежьте. Обжарьте на сливочном масле, приправьте, украсьте сыром и орехами. Подавайте тёплым.
Свекла — это не только полезно, но и вкусно. Экспериментируйте с рецептами и наслаждайтесь натуральными дарами природы зимой.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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