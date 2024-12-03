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Шеф-повар раскрыл рецепт манной каши без комочков

1:35
Еда

Манная каша сопровождает нас с самых ранних лет, и хотя многие так и не смогли оценить ее вкус из-за комочков, шеф-повар Алексей Ткаченко предлагает способ приготовить идеальную "манку", которая понравится как детям, так и взрослым. Об этом сообщает "Лента.ру".

Манная каша
Фото: Adobe Stock by Anna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Эксперт отметил важность трех ключевых аспектов при приготовлении манной каши: температурного режима, соотношения крупы и жидкости, а также правильной техники. Повар также поделился собственным рецептом каши на воде — легкой и постной версии, в которую можно добавить мед, фрукты, ягоды или орехи по вкусу.

Для приготовления идеальной каши вам понадобятся 4-5 столовых ложек манной крупы, 500 мл воды, 1 столовая ложка сахара и щепотка соли.

В кастрюле, предпочтительно из нержавеющей стали с толстыми стенками и дном для предотвращения пригорания, доведите воду до кипения. Постепенно, тонкой струйкой, добавляйте в кипящую воду манную крупу, не забывая при этом постоянно перемешивать ее ложкой или венчиком. В этом и заключается главный секрет, как отметил шеф-повар.

Готовьте кашу на среднем огне, продолжая постоянно ее мешать. Процесс займет 5-7 минут. В самом конце добавьте соль и сахар. Если по какой-то причине консистенция блюда покажется слишком густой, можно легко исправить ситуацию, добавив немного горячей воды.

Уточнения

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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