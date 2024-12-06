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Сладкие или кислые: калорийность мандаринов в зависимости от сорта

1:32
Еда

Мандарины — популярный фрукт, доступный круглый год, но особенно востребованный зимой. Эти яркие плоды богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, но что насчет их калорийности? На этот вопрос ответила нутрициолог Юлия Попова.

Мандарины
Фото: wikimedia.org by 7'o'7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мандарины

Сорта мандаринов разнообразны: одни легко чистятся благодаря тонкой кожуре, другие имеют более плотную кожицу. Есть плоды с косточками и без, сладкие и кислые. Однако, несмотря на различия, мандарины нельзя назвать калорийными.

По словам эксперта, калорийность мандаринов варьируется от 30 до 55 ккал на 100 граммов мякоти. Это зависит от их сладости: чем слаще плод, тем он калорийнее. Например, мандарины из Марокко, Израиля, ЮАР, Перу и Китая содержат в среднем 45-55 ккал. Абхазские и турецкие сорта более кислые, поэтому их калорийность составляет около 35-40 ккал.

Еще один плюс мандаринов — их низкий гликемический индекс (ГИ), который варьируется от 30 до 40 по стобалльной шкале. Это делает их подходящими для большинства рационов, включая питание с контролем уровня сахара в крови.

Мандарины — идеальный выбор для зимнего сезона: они низкокалорийны, полезны и дарят заряд бодрости благодаря высокому содержанию витаминов.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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