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Как обед помогает избежать вечернего переедания

1:36
Еда

Диетолог Лена Бакович рассказала, как правильно выбрать время для обеда, чтобы сохранить бодрость на весь день и избежать переедания.

роскошный обед
Фото: freepik.com by KamranAydinov is licensed under Free More info
роскошный обед

По её словам, оптимальное время для обеда зависит от привычек человека, режима сна и графика работы. Удобнее всего ориентироваться на завтрак. Обычно спустя 4-5 часов после утреннего приема пищи организм начинает испытывать голод. Например, если завтрак был в 8:00, обед лучше планировать на 12:00-13:00.

Прием пищи слишком рано после завтрака или непосредственно перед ужином может оказаться неэффективным. Если чувство голода возникает раньше, стоит пересмотреть утренний рацион, добавив больше белков и сложных углеводов. Также важно не пропускать ужин: это может ухудшить качество сна и спровоцировать ночные перекусы вредной едой.

Обедать рекомендуется примерно в одно и то же время каждый день. Допустимы небольшие сдвиги на 30 минут или даже 1-2 часа. Регулярность положительно влияет на работоспособность и метаболизм.

Что касается состава обеда, диетолог советует сделать акцент на постных белках (рыбе, птице, бобовых), свежих овощах и сложных углеводах, таких как киноа, бурый рис, батат или некрахмалистые овощи.

Следование этим рекомендациям поможет не только поддерживать энергию на высоком уровне, но и снизить риск переедания и набора веса.

Уточнения

Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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