Фасоль, как и горох, требует замачивания перед приготовлением, чтобы сэкономить время и облегчить процесс варки. Однако длительность вымачивания у этих бобовых отличается. У опытных хозяек есть простой секрет, как ускорить процесс.
Обычно фасоль замачивают минимум на четыре часа, а иногда оставляют в воде на всю ночь, чтобы утром приступить к приготовлению. Но если времени мало, на помощь придет пищевая сода.
Как отметил эксперт, всего одна чайная ложка гидрокарбоната натрия позволяет фасоли впитать воду в два раза быстрее, сокращая время замачивания до пары часов. После этого необходимо слить воду и тщательно промыть бобовые под струей холодной воды, чтобы удалить остатки соды.
При приготовлении фасоли важно избегать добавления соли в процессе варки. Это может сделать её жесткой, даже если она была тщательно вымочена.
Этот простой трюк поможет вам быстрее приготовить любимые блюда из фасоли, сохранив её мягкость и вкус.
Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые, объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.