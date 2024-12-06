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Как сэкономить время при приготовлении фасоли: быстрые лайфхаки

1:07
Еда

Фасоль, как и горох, требует замачивания перед приготовлением, чтобы сэкономить время и облегчить процесс варки. Однако длительность вымачивания у этих бобовых отличается. У опытных хозяек есть простой секрет, как ускорить процесс.

Красная фасоль
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Красная фасоль

Обычно фасоль замачивают минимум на четыре часа, а иногда оставляют в воде на всю ночь, чтобы утром приступить к приготовлению. Но если времени мало, на помощь придет пищевая сода.

Как отметил эксперт, всего одна чайная ложка гидрокарбоната натрия позволяет фасоли впитать воду в два раза быстрее, сокращая время замачивания до пары часов. После этого необходимо слить воду и тщательно промыть бобовые под струей холодной воды, чтобы удалить остатки соды.

При приготовлении фасоли важно избегать добавления соли в процессе варки. Это может сделать её жесткой, даже если она была тщательно вымочена.

Этот простой трюк поможет вам быстрее приготовить любимые блюда из фасоли, сохранив её мягкость и вкус.

 

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые, объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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