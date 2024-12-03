Готовим кекс с бананами и яблоками из бабушкиной тетради
1:52
Хорошая хозяйка славится хорошим десертом, а с этим бананово-яблочным пирогом вы удивите сможете удивить своих близких, сообщает Actualno.com.
Фото: freepik
Кекс с бананами и яблоками
Ингредиенты:
- 1 шт. бананы
- 1 большое яблоко
- 140 мл. масло
- 2 шт. яйца
- 2/3 чайной ложки сахара
- 1 шт. порошок для выпечки
- 2/3 чайной ложки муки
- 1 щепотка соли
- 4 столовые ложки свежего молока
- сахарная пудра для посыпки
Метод приготовления:
- Для начала просейте муку через сито, затем добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте.
- Яйца заранее отварите до комнатной температуры.
- В глубокой миске соедините яйца и сахар, взбивая их до получения густой однородной массы.
- Фрукты предварительно бланшируйте. Нарежьте банан небольшими кусочками, а яблоко натрите на терке.
- К яичной смеси добавьте щепотку соли, свежее молоко и растительное масло, и снова хорошо взбейте. Постепенно вводите муку, продолжая активно мешать.
- В результате должна получиться плотная смесь. В конце аккуратно вмешайте фрукты с помощью ложки.
- Подготовьте форму для выпечки, смазав ее маслом и присыпав мукой. Осторожно вылейте в нее тесто, равномерно распределив его по поверхности.
- Поместите в разогретую до 180°С духовку и выпекайте до полной готовности.
- После того как корж будет готов, аккуратно извлеките его из формы и, когда он остынет, присыпьте сахарной пудрой через мелкое ситечко.
Десерт прекрасно подойдёт к чаю за семейным столом. Поделитесь моментами радости с близкими, наслаждаясь ярким вкусом и приятной текстурой.
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру