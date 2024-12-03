Готовим кекс с бананами и яблоками из бабушкиной тетради

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Хорошая хозяйка славится хорошим десертом, а с этим бананово-яблочным пирогом вы удивите сможете удивить своих близких, сообщает Actualno.com.

Фото: freepik Кекс с бананами и яблоками

Ингредиенты:

1 шт. бананы

1 большое яблоко

140 мл. масло

2 шт. яйца

2/3 чайной ложки сахара

1 шт. порошок для выпечки

2/3 чайной ложки муки

1 щепотка соли

4 столовые ложки свежего молока

сахарная пудра для посыпки

Метод приготовления:

Для начала просейте муку через сито, затем добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте. Яйца заранее отварите до комнатной температуры. В глубокой миске соедините яйца и сахар, взбивая их до получения густой однородной массы. Фрукты предварительно бланшируйте. Нарежьте банан небольшими кусочками, а яблоко натрите на терке. К яичной смеси добавьте щепотку соли, свежее молоко и растительное масло, и снова хорошо взбейте. Постепенно вводите муку, продолжая активно мешать. В результате должна получиться плотная смесь. В конце аккуратно вмешайте фрукты с помощью ложки. Подготовьте форму для выпечки, смазав ее маслом и присыпав мукой. Осторожно вылейте в нее тесто, равномерно распределив его по поверхности. Поместите в разогретую до 180°С духовку и выпекайте до полной готовности. После того как корж будет готов, аккуратно извлеките его из формы и, когда он остынет, присыпьте сахарной пудрой через мелкое ситечко.

Десерт прекрасно подойдёт к чаю за семейным столом. Поделитесь моментами радости с близкими, наслаждаясь ярким вкусом и приятной текстурой.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

