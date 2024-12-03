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Готовим кекс с бананами и яблоками из бабушкиной тетради

1:52
Еда

Хорошая хозяйка славится хорошим десертом, а с этим бананово-яблочным пирогом вы удивите сможете удивить своих близких, сообщает Actualno.com.

Кекс с бананами и яблоками
Фото: freepik
Кекс с бананами и яблоками

Ингредиенты:

  • 1 шт. бананы
  • 1 большое яблоко
  • 140 мл. масло
  • 2 шт. яйца
  • 2/3 чайной ложки сахара
  • 1 шт. порошок для выпечки
  • 2/3 чайной ложки муки
  • 1 щепотка соли
  • 4 столовые ложки свежего молока
  • сахарная пудра для посыпки

Метод приготовления:

  1. Для начала просейте муку через сито, затем добавьте разрыхлитель и тщательно перемешайте.
  2. Яйца заранее отварите до комнатной температуры.
  3. В глубокой миске соедините яйца и сахар, взбивая их до получения густой однородной массы.
  4. Фрукты предварительно бланшируйте. Нарежьте банан небольшими кусочками, а яблоко натрите на терке.
  5. К яичной смеси добавьте щепотку соли, свежее молоко и растительное масло, и снова хорошо взбейте. Постепенно вводите муку, продолжая активно мешать.
  6. В результате должна получиться плотная смесь. В конце аккуратно вмешайте фрукты с помощью ложки.
  7. Подготовьте форму для выпечки, смазав ее маслом и присыпав мукой. Осторожно вылейте в нее тесто, равномерно распределив его по поверхности.
  8. Поместите в разогретую до 180°С духовку и выпекайте до полной готовности.
  9. После того как корж будет готов, аккуратно извлеките его из формы и, когда он остынет, присыпьте сахарной пудрой через мелкое ситечко.

Десерт прекрасно подойдёт к чаю за семейным столом. Поделитесь моментами радости с близкими, наслаждаясь ярким вкусом и приятной текстурой.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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