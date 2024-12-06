Простой тест на качество муки: что нужно знать

Даже для опытных кулинаров работа с мукой может стать настоящим испытанием, ведь успех блюда зависит не только от мастерства, но и от качества самого продукта. Биолог Ирина Лялина поделилась простым тестом, который поможет определить, хороша ли мука.
Первое, на что стоит обратить внимание, — это упаковка. Она должна быть целой, герметичной и чистой. Затем проверьте срок годности и степень помола, обозначенную цифрой: мука "00" лучше подходит для бисквитов, а с крупным помолом — для хлеба.
Состав также играет важную роль. Цельнозерновая мука полезнее, но дрожжевое тесто из неё может быть менее пышным. Если на упаковке есть знак ISO, это говорит о международной сертификации качества.
Следуя этим советам, вы сможете выбрать качественную муку, которая гарантирует отличный результат при приготовлении выпечки.
Мука́ — пищевой продукт, получаемый в результате перемалывания зёрен различных сельскохозяйственных культур, преимущественно злаковых (основную массу муки вырабатывают из пшеницы).
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