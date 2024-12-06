Почему узвар считается более полезным напитком, чем компот

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Основу как узвара, так и компота составляют сухофрукты, но есть одно принципиальное различие: узвар не варят, как компот, а лишь доводят до кипения. Именно этот нюанс влияет на содержание полезных веществ в напитке.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanadukoska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компот

Оба напитка при правильном приготовлении оказывают положительное влияние на организм, отмечают эксперты издания ОСН. Узвар обладает противовоспалительными свойствами благодаря входящим в состав яблокам и грушам. Эти фрукты помогают выводить токсины и обогащают организм витаминами. Изюм и курага усиливают пользу напитка, поддерживая здоровье щитовидной железы, а также снабжают организм калием и магнием. Пектин, содержащийся в узваре, способствует расщеплению жиров.

Кроме того, в узваре низкое содержание глюкозы, что делает его безопасным для большинства людей. Однако сахара в напитке достаточно для поддержания нормальной работы мозга. Противопоказаний у узвара практически нет, за исключением индивидуальной аллергии на ингредиенты.

Компот также обладает множеством полезных свойств. Например, чернослив и курага в его составе помогают справляться с запорами, а яблоки и груши укрепляют иммунитет. Вишневый компот улучшает сон и снимает стресс, а апельсиновый — поднимает настроение. Однако важно помнить, что добавление большого количества сахара снижает пользу компота.

Что выбрать — узвар или компот? Специалисты сходятся во мнении, что узвар с медом полезнее, так как минимальная тепловая обработка позволяет сохранить больше витаминов и питательных веществ. Однако оба напитка могут быть полезным дополнением к рациону, если приготовить их правильно.

Уточнения

Взвар (укр. узвар, отвар, навар) — напиток, получаемый с помощью длительного нагревания воды или пива с травами, кореньями, фруктами или ягодами. Название происходит от слова «заваривать», «варить».



