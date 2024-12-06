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Почему яйца всмятку — лучший выбор для утреннего рациона

1:18
Еда

Завтрак — это основа продуктивного дня, ведь именно утренний прием пищи заряжает энергией и определяет работоспособность организма.

Яйцо-пашот на тосте
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо-пашот на тосте

Врач-гастроэнтеролог Олег Байо  отметил, что правильный завтрак должен содержать все основные микроэлементы: белки, жиры и сложные углеводы. Среди всех продуктов специалист выделил куриное яйцо как наиболее подходящее по аминокислотному составу.

Однако, чтобы сохранить полезные свойства, важно правильно приготовить этот продукт. Идеальным вариантом для завтрака являются яйца всмятку. В этом случае в желтке сохраняется холин — вещество, необходимое для поддержания здоровья мозга. Байо уточнил, что при температуре выше 40°C холин разрушается, поэтому желток должен оставаться жидким.

Помимо яиц, отличный заряд энергии обеспечат макароны из твердых сортов пшеницы, натуральные молочные и кисломолочные продукты, а также свежие овощи. Последние стоит заправлять растительным маслом, чтобы улучшить усвоение жирорастворимых витаминов.

Правильный выбор продуктов на завтрак поможет не только поддерживать энергию в течение дня, но и укрепить здоровье.

Уточнения

Холи́н — органическое соединение, четвертичное аммониевое основание, катион 2-гидроксиэтилтриметиламмония. Является предшественником нейромедиатора ацетилхолина. Ранее (в 1930-х) получил название витамин B4.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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