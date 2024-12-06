Виноград и мелатонин: как фрукт помогает наладить сон

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Считается, что людям, стремящимся похудеть или контролирующим диабет, следует ограничить или вовсе исключить виноград из рациона из-за высокого содержания углеводов. Однако эксперты не столь категоричны в этом вопросе.

Фото: commons.wikimedia.org by Esset V, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виноград красный

Диетолог Элизабет Шоу утверждает, что виноград — это важная часть здорового и сбалансированного питания. В свою очередь, спортивный диетолог Роксана Эхсани напоминает, что этот фрукт, помимо углеводов, богат натрием, калием, клетчаткой и витаминами.

"Виноград является хорошим источником витамина K, который улучшает кровообращение и здоровье костей", — отметила Эхсани.

Кроме того, виноград на 82% состоит из воды, что делает его легким и полезным для организма продуктом.

Регулярное употребление винограда может положительно сказаться на здоровье. Например, антиоксиданты, содержащиеся в этом фрукте, способны защищать организм, включая помощь при диабете. Особенно полезны в этом плане тёмные сорта винограда.

Ежедневное включение винограда в рацион помогает улучшить здоровье сердца, мозга и снизить риски гипертонии. Исследования показывают, что кожура винограда содержит мелатонин, который способствует нормализации сна.

Однако специалисты рекомендуют соблюдать умеренность: безопасной нормой считается не более 22 ягод в день. Такой подход позволит насладиться всеми полезными свойствами винограда и поддержать здоровье.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

