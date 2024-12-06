Виноград и мелатонин: как фрукт помогает наладить сон

Считается, что людям, стремящимся похудеть или контролирующим диабет, следует ограничить или вовсе исключить виноград из рациона из-за высокого содержания углеводов. Однако эксперты не столь категоричны в этом вопросе.
Диетолог Элизабет Шоу утверждает, что виноград — это важная часть здорового и сбалансированного питания. В свою очередь, спортивный диетолог Роксана Эхсани напоминает, что этот фрукт, помимо углеводов, богат натрием, калием, клетчаткой и витаминами.
"Виноград является хорошим источником витамина K, который улучшает кровообращение и здоровье костей", — отметила Эхсани.
Кроме того, виноград на 82% состоит из воды, что делает его легким и полезным для организма продуктом.
Регулярное употребление винограда может положительно сказаться на здоровье. Например, антиоксиданты, содержащиеся в этом фрукте, способны защищать организм, включая помощь при диабете. Особенно полезны в этом плане тёмные сорта винограда.
Ежедневное включение винограда в рацион помогает улучшить здоровье сердца, мозга и снизить риски гипертонии. Исследования показывают, что кожура винограда содержит мелатонин, который способствует нормализации сна.
Однако специалисты рекомендуют соблюдать умеренность: безопасной нормой считается не более 22 ягод в день. Такой подход позволит насладиться всеми полезными свойствами винограда и поддержать здоровье.
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