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Как избежать канцерогенов при жарке пищи

1:27
Еда

Жарка — один из самых популярных способов приготовления пищи, но диетологи предупреждают о её опасностях. В процессе жарки могут образовываться канцерогены, что делает этот способ особенно нежелательным для некоторых продуктов.

Процесс приготовления
Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Процесс приготовления

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, красное мясо — особенно с обугленной корочкой — является самым неподходящим для жарки. Образующиеся в результате этого вещества могут негативно влиять на здоровье.

Также большое значение имеет выбор масла. Эксперт подчеркивает, что для жарки подходят только те масла, которые не дымят и не выделяют токсичные соединения при высоких температурах.

Если отказаться от жарки полностью невозможно, Гинзбург советует выбирать щадящие методы, такие как легкая и неглубокая обжарка.

Диетолог Дарья Русакова добавляет, что при жарке продукты теряют значительное количество полезных веществ. Она рекомендует готовить на сковороде с антипригарным или керамическим покрытием, а также использовать аэрогриль, но без масла. Масло, по её словам, при нагревании трансформируется в трансжиры, которые обладают канцерогенным эффектом.

И хотя полностью отказаться от жареной пищи может быть сложно, следование этим рекомендациям поможет минимизировать её вредное воздействие.

 

Уточнения

Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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