Как избежать канцерогенов при жарке пищи

Жарка — один из самых популярных способов приготовления пищи, но диетологи предупреждают о её опасностях. В процессе жарки могут образовываться канцерогены, что делает этот способ особенно нежелательным для некоторых продуктов.
По словам диетолога Михаила Гинзбурга, красное мясо — особенно с обугленной корочкой — является самым неподходящим для жарки. Образующиеся в результате этого вещества могут негативно влиять на здоровье.
Также большое значение имеет выбор масла. Эксперт подчеркивает, что для жарки подходят только те масла, которые не дымят и не выделяют токсичные соединения при высоких температурах.
Если отказаться от жарки полностью невозможно, Гинзбург советует выбирать щадящие методы, такие как легкая и неглубокая обжарка.
Диетолог Дарья Русакова добавляет, что при жарке продукты теряют значительное количество полезных веществ. Она рекомендует готовить на сковороде с антипригарным или керамическим покрытием, а также использовать аэрогриль, но без масла. Масло, по её словам, при нагревании трансформируется в трансжиры, которые обладают канцерогенным эффектом.
И хотя полностью отказаться от жареной пищи может быть сложно, следование этим рекомендациям поможет минимизировать её вредное воздействие.
Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.