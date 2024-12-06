Как избежать канцерогенов при жарке пищи

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Жарка — один из самых популярных способов приготовления пищи, но диетологи предупреждают о её опасностях. В процессе жарки могут образовываться канцерогены, что делает этот способ особенно нежелательным для некоторых продуктов.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Процесс приготовления

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, красное мясо — особенно с обугленной корочкой — является самым неподходящим для жарки. Образующиеся в результате этого вещества могут негативно влиять на здоровье.

Также большое значение имеет выбор масла. Эксперт подчеркивает, что для жарки подходят только те масла, которые не дымят и не выделяют токсичные соединения при высоких температурах.

Если отказаться от жарки полностью невозможно, Гинзбург советует выбирать щадящие методы, такие как легкая и неглубокая обжарка.

Диетолог Дарья Русакова добавляет, что при жарке продукты теряют значительное количество полезных веществ. Она рекомендует готовить на сковороде с антипригарным или керамическим покрытием, а также использовать аэрогриль, но без масла. Масло, по её словам, при нагревании трансформируется в трансжиры, которые обладают канцерогенным эффектом.

И хотя полностью отказаться от жареной пищи может быть сложно, следование этим рекомендациям поможет минимизировать её вредное воздействие.

Уточнения

Трансжиры́ — разновидность ненасыщенных жиров, находящихся в транс-конфигурации, то есть имеющих расположение углеводородных заместителей по разные стороны двойной связи «углерод-углерод».



