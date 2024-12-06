Почему молоко портится быстрее в дверце холодильника

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Молоко — один из самых популярных продуктов, который часто входит в список обязательных покупок. Оно незаменимо при приготовлении блюд вроде омлетов или блинов, поэтому всегда есть на кухне у многих хозяек.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Сегодня молоко все чаще продается в пластиковых бутылках, которые удобно хранить на дверце холодильника. Однако эксперты предупреждают, что такое решение не всегда оправдано.

Причина в том, что молоко должно храниться при температуре 4-5°C, которая поддерживается на средних полках холодильника. А вот в зоне дверцы температура значительно выше, что сокращает срок годности продукта.

Если вы часто покупаете молоко впрок и не используете его сразу, лучше держать бутылку на внутренней полке холодильника. Оставлять молоко на дверце можно только в том случае, если вы планируете употребить его в течение нескольких часов, а не дней.

Простое изменение привычек хранения поможет сохранить молоко свежим и избежать лишних расходов.

Уточнения

Срок годности — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).



