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Почему молоко портится быстрее в дверце холодильника

1:05
Еда

Молоко — один из самых популярных продуктов, который часто входит в список обязательных покупок. Оно незаменимо при приготовлении блюд вроде омлетов или блинов, поэтому всегда есть на кухне у многих хозяек.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Сегодня молоко все чаще продается в пластиковых бутылках, которые удобно хранить на дверце холодильника. Однако эксперты предупреждают, что такое решение не всегда оправдано.

Причина в том, что молоко должно храниться при температуре 4-5°C, которая поддерживается на средних полках холодильника. А вот в зоне дверцы температура значительно выше, что сокращает срок годности продукта.

Если вы часто покупаете молоко впрок и не используете его сразу, лучше держать бутылку на внутренней полке холодильника. Оставлять молоко на дверце можно только в том случае, если вы планируете употребить его в течение нескольких часов, а не дней.

Простое изменение привычек хранения поможет сохранить молоко свежим и избежать лишних расходов.

Уточнения

Срок годности — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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