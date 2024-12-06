Как спасти чашки от налета: простые домашние лайфхаки

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже самый дорогой чайный сервиз может потерять свой привлекательный вид из-за налета, который остается на чашках после частых чаепитий.

Фото: flickr.com by Pasi Mammela, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Чай в пакетика-пирамидках

Если налет образовался недавно, его можно легко убрать, просто вымыв посуду. Но когда пятнам уже несколько недель или даже лет, ситуация становится сложнее: чашки кажутся безнадежно испорченными, и многие задумываются о замене посуды. Однако эксперты предлагают эффективные способы вернуть сервизу первоначальный блеск.

Причина стойкого налета кроется в дубильных веществах, содержащихся в чае. Они окрашивают светлые поверхности, особенно если посуда регулярно подвергается плохому уходу.

Справиться с загрязнениями помогут простые и доступные средства. Один из самых популярных способов — использование столового уксуса. Для этого нужно смешать уксус с водой в равных пропорциях, а затем замочить чашки в растворе на несколько часов. После такой процедуры посуда будет сиять, как новая.

Еще один эффективный помощник в борьбе с налетом — пищевая сода. Ее нужно смешать с небольшим количеством воды до образования густой пены. Нанесите получившуюся смесь на внутреннюю поверхность чашки, оставьте на 20 минут, а затем смойте пену губкой и водой. В результате ваша посуда обретет обновленный вид, и вы снова сможете наслаждаться любимым чаем.

Уточнения

У́ксус — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



