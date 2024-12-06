Почему нельзя пить кипяток и ледяную воду

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие знают, что рекомендуется выпивать 2-2,5 литра воды в день, но не все задумываются, какой температуры должна быть эта вода. Диетолог и нутрициолог Ирина Мансурова поделилась своими рекомендациями.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Струя воды

Специалист предупреждает: пить кипяток (с температурой от 60°C и выше) опасно. Это может вызвать ожог гортани, а при регулярном употреблении — даже повысить риск развития рака пищевода. Однако и слишком холодная вода — не лучший выбор, так как она способна вызвать переохлаждение задней стенки гортани.

Тем не менее, не вся горячая вода вредна. Напитки с температурой до 40°C, наоборот, могут быть полезны. Они помогают нормализовать температуру тела, восстанавливают водно-солевой баланс и снимают напряжение с дыхательной системы. Такие напитки особенно полезны при простуде, сопровождающейся кашлем или заложенностью носа.

Идеальная температура воды — примерно равная или немного выше температуры тела. Теплая вода способствует очищению организма от токсинов, улучшает кровообращение, устраняет тошноту и изжогу. Кроме того, она помогает справиться с неприятным запахом изо рта и стимулирует обмен веществ.

Регулярное употребление теплой воды также положительно влияет на общее состояние организма: она снимает головную боль, помогает бороться с акне и угревой сыпью, стабилизирует артериальное давление. Утром стакан теплой воды взбодрит и активизирует пищеварение, днем — защитит от застоя желчи, а вечером поможет расслабиться и подготовиться ко сну, отмечает Мансурова.

Уточнения

Метаболи́зм — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



