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Как избежать неприятностей после салатов с майонезом: советы эксперта

1:02
Еда

Майонез — неотъемлемый компонент многих домашних салатов, таких как "Сельдь под шубой" или оливье. Чем больше соуса, тем насыщеннее вкус. Однако телеведущая и врач Елена Малышева предупреждает: майонез может быть опасен для здоровья. В программе "Жить здорово!" она подчеркнула, что при комнатной температуре майонез становится благоприятной средой для размножения микробов. Это часто приводит к болям и дискомфорту в желудке у любителей таких салатов.

Салат Зимний
Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Зимний

Малышева также советует избегать употребления салатов с майонезом в кафе и столовых, особенно в жаркие летние месяцы, поскольку неизвестно, сколько времени они находятся на витрине. Она отмечает, что майонез состоит на 30% из яичных желтков, на 60% из чистого масла и содержит небольшое количество воды. По статистике, каждый россиянин потребляет около 5 килограммов майонеза в год.

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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