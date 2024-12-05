Как избежать неприятностей после салатов с майонезом: советы эксперта

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — неотъемлемый компонент многих домашних салатов, таких как "Сельдь под шубой" или оливье. Чем больше соуса, тем насыщеннее вкус. Однако телеведущая и врач Елена Малышева предупреждает: майонез может быть опасен для здоровья. В программе "Жить здорово!" она подчеркнула, что при комнатной температуре майонез становится благоприятной средой для размножения микробов. Это часто приводит к болям и дискомфорту в желудке у любителей таких салатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат Зимний

Малышева также советует избегать употребления салатов с майонезом в кафе и столовых, особенно в жаркие летние месяцы, поскольку неизвестно, сколько времени они находятся на витрине. Она отмечает, что майонез состоит на 30% из яичных желтков, на 60% из чистого масла и содержит небольшое количество воды. По статистике, каждый россиянин потребляет около 5 килограммов майонеза в год.

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



