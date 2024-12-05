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Почему важно знать категорию пельменей по ГОСТу

1:32
Еда

Идеальные пельмени готовятся из минимального набора ингредиентов: фарша, репчатого лука, муки, воды, яйца, соли и перца. Именно такой состав должен быть указан на упаковке качественных полуфабрикатов. Если в списке ингредиентов появляются сомнительные добавки, лучше отказаться от покупки. Разберемся, почему это важно.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пельмени

По ГОСТу пельмени классифицируются на пять категорий в зависимости от содержания мяса. В категории "А" его доля составляет 80% и более, что делает эти пельмени наиболее мясными и насыщенными. В категории "Б" мясо занимает 60-80%, а в категории "В" — 40-60%, то есть практически половину. Самые низкие показатели у категорий "Г" и "Д", где мяса может быть менее 40% и даже до 20%.

Эксперты советуют внимательно изучать состав на упаковке. Особенно настораживающими могут быть неконкретные формулировки, такие как "специи". Производители обязаны указывать, какие именно специи или добавки они использовали. Если этого нет, вполне возможно, что вместо натуральных компонентов в продукте окажутся добавки вроде глутамата натрия (усилитель вкуса), ацетата натрия (усилитель кислотности) или аскорбата натрия (усилитель цвета).

Правильный выбор пельменей — это гарантия не только их вкуса, но и пользы для здоровья.

Уточнения

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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