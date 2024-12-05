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Почему льняная каша подходит для больного желудка

1:21
Еда

Не каждая каша полезна для тех, кто сталкивается с проблемами желудка и пищеварительной системы, предупреждает эндокринолог и диетолог Антон Поляков. Однако есть крупы, которые могут стать надежным выбором для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Овсяная каша с яблоком
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсяная каша с яблоком

При гастрите, эрозиях и воспалительных заболеваниях желудка стоит избегать ячневой крупы, перловки и пшена. Хотя эти каши редко являются основой рациона, они иногда добавляются для разнообразия. Зато овсяная, рисовая и гречневая крупы, при отсутствии индивидуальных противопоказаний от врача, остаются допустимыми вариантами. Но среди полезных для ЖКТ каш есть еще один продукт — льняная каша.

Льняная каша особенно рекомендована при проблемах с пищеварением благодаря своему слизеобразующему эффекту, который может облегчить состояние желудка. Кроме того, она обладает мягким слабительным действием, способствующим своевременному очищению кишечника.

Приготовление льняной каши не требует сложных рецептов: достаточно залить измельченные семена льна горячей водой и дать им настояться. Такой подход позволяет сохранить все полезные свойства продукта, отметил специалист.

 

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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