Почему льняная каша подходит для больного желудка

Не каждая каша полезна для тех, кто сталкивается с проблемами желудка и пищеварительной системы, предупреждает эндокринолог и диетолог Антон Поляков. Однако есть крупы, которые могут стать надежным выбором для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом.
При гастрите, эрозиях и воспалительных заболеваниях желудка стоит избегать ячневой крупы, перловки и пшена. Хотя эти каши редко являются основой рациона, они иногда добавляются для разнообразия. Зато овсяная, рисовая и гречневая крупы, при отсутствии индивидуальных противопоказаний от врача, остаются допустимыми вариантами. Но среди полезных для ЖКТ каш есть еще один продукт — льняная каша.
Льняная каша особенно рекомендована при проблемах с пищеварением благодаря своему слизеобразующему эффекту, который может облегчить состояние желудка. Кроме того, она обладает мягким слабительным действием, способствующим своевременному очищению кишечника.
Приготовление льняной каши не требует сложных рецептов: достаточно залить измельченные семена льна горячей водой и дать им настояться. Такой подход позволяет сохранить все полезные свойства продукта, отметил специалист.
Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
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