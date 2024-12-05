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Как посудомойка может навредить вашей кухонной утвари

1:25
Еда

Посудомоечная машина — настоящий спаситель на кухне, который не только экономит время, но и расширяет свои функции далеко за пределы мытья посуды. Например, в ней можно безопасно очищать резиновые игрушки, кисти для макияжа и даже фрукты. Главное правило — не использовать моющие средства, если вы хотите воспользоваться этими необычными функциями.

Посудомоечная машина
Фото: wikimedia by Sander van der Wel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Посудомоечная машина

Однако стоит помнить, что не все предметы можно доверить машинной мойке. Эксперты Telegram-канала "SHOT Проверка" выделили ряд рекомендаций, которые помогут сохранить не только вашу посудомоечную машину, но и саму посуду.

Во-первых, сковородки с антипригарным покрытием не выдерживают воздействия высоких температур и теряют защитный слой. Во-вторых, ножи и другие острые предметы не только быстро тупятся, но и могут повредить внутреннюю поверхность машины.

Столовое серебро при взаимодействии с агрессивными химическими средствами теряет блеск, а алюминиевая и чугунная посуда подвергаются коррозии. Также деревянные разделочные доски стоит мыть вручную: в машине они со временем могут потрескаться, а поверхность станет непригодной для использования.

Соблюдение этих правил поможет вашей посудомоечной машине долго и качественно служить, а вашей посуде — оставаться в отличном состоянии.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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