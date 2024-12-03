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В США отзывают партии свежих огурцов — причиной стал сальмонеллёз

1:20
Еда

Компания SunFed Produce LLC отзывает несколько партий свежих огурцов, продаваемых во многих штатах США и некоторых регионах Канады.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огурцы

Согласно Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, огурцы, которые продавались с 12 октября по 26 ноября, отзываются из-за возможного заражения сальмонеллой.

Продукцию отзывают в 26 штатах, среди которых Аляска, Калифорния, Техас и другие. Компания SunFed Produce LLC решила отозвать продукцию после того, как FDA сообщило, что им приходят сообщения о заболевании сальмонеллёзом.

"Здесь, в SunFed, безопасность пищевых продуктов, здоровье и оздоровление потребителей были нашими приоритетами более 30 лет. Мы требуем от всех наших производителей строгого соблюдения требований FDA по безопасности пищевых продуктов”, — сказал Крейг Слейт, президент SunFed.

SunFed также пытается связаться со всеми своими прямыми покупателями, чтобы сообщить им об отзыве продукции. Ни другие товары, продаваемые этой компанией, ни фермы, поставляющие ей продукцию, не имеют отношения к отзыву огурцов, пишет сайт Silive.com.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Сальмонеллёз (лат. salmonellosis) — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии; острое антропозоонозное инфекционное заболевание, вызываемое сальмонеллами и характеризующееся, преимущественно, развитием интоксикации и поражением желудочно-кишечного тракта.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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