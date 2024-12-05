Как быстро размягчить горох без замачивания на ночь

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Замачивание гороха перед приготовлением — важный этап, который знают все хозяйки. Обычно бобовые оставляют в воде на ночь или ждут 5-6 часов, пока они набухнут. Однако есть простой и быстрый способ, который сэкономит ваше время и обеспечит отличный результат.

Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Горох

Как быстро подготовить горох?

Замачивание с содой.

Возьмите сухой колотый горох, залейте его водой и добавьте в ёмкость чайную ложку питьевой соды. Сода не только размягчит бобовые, но и поможет предотвратить метеоризм.

Возьмите сухой колотый горох, залейте его водой и добавьте в ёмкость чайную ложку питьевой соды. Сода не только размягчит бобовые, но и поможет предотвратить метеоризм. Время ожидания.

Через 1,5-2 часа горох будет готов к варке.

Секреты приготовления гороха

Добавление воды.

Во время варки несколько раз вливайте холодную воду. Это поможет гороху быстрее стать мягким. Масло.

Добавьте немного сливочного или растительного масла — оно создаст парниковый эффект, ускоряя приготовление. Температура.

Варите горох на слабом огне, регулярно помешивая. Соль.

Солить горох нужно только в самом конце. Если добавить соль раньше, бобовые могут остаться жёсткими.

Этот метод поможет быстро приготовить мягкий и вкусный горох для супов, каш или гарниров.

Уточнения

Горо́х — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина.



