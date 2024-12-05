Как быстро размягчить горох без замачивания на ночь

Замачивание гороха перед приготовлением — важный этап, который знают все хозяйки. Обычно бобовые оставляют в воде на ночь или ждут 5-6 часов, пока они набухнут. Однако есть простой и быстрый способ, который сэкономит ваше время и обеспечит отличный результат.
Этот метод поможет быстро приготовить мягкий и вкусный горох для супов, каш или гарниров.
Горо́х — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.