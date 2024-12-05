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Как быстро размягчить горох без замачивания на ночь

1:23
Еда

Замачивание гороха перед приготовлением — важный этап, который знают все хозяйки. Обычно бобовые оставляют в воде на ночь или ждут 5-6 часов, пока они набухнут. Однако есть простой и быстрый способ, который сэкономит ваше время и обеспечит отличный результат.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горох

Как быстро подготовить горох?

  • Замачивание с содой.
    Возьмите сухой колотый горох, залейте его водой и добавьте в ёмкость чайную ложку питьевой соды. Сода не только размягчит бобовые, но и поможет предотвратить метеоризм.
  • Время ожидания.
    Через 1,5-2 часа горох будет готов к варке.

Секреты приготовления гороха

  1. Добавление воды.
    Во время варки несколько раз вливайте холодную воду. Это поможет гороху быстрее стать мягким.
  2. Масло.
    Добавьте немного сливочного или растительного масла — оно создаст парниковый эффект, ускоряя приготовление.
  3. Температура.
    Варите горох на слабом огне, регулярно помешивая.
  4. Соль.
    Солить горох нужно только в самом конце. Если добавить соль раньше, бобовые могут остаться жёсткими.

Этот метод поможет быстро приготовить мягкий и вкусный горох для супов, каш или гарниров.

Уточнения

Горо́х — во многих устаревших системах классификации растений род однолетних и многолетних травянистых растений семейства бобовые (Fabaceae). По современной классификации полностью включен в род Чина.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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